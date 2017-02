La Junta impuso 172 sanciones por los festejos taurinos celebrados en la provincia en 2016

En 2016 la Junta de Castilla y León impuso en la provincia de Zamora 172 sanciones por incumplimientos del decreto que regula los festejos taurinos en la Comunidad. Entre los multados hay tanto ayuntamientos y entidades organizadoras como aficionados que participaban en la fiesta, pero la gran mayoría de las denuncias, "en torno al 75%", son contra conductores que acercan sus vehículos demasiado al astado durante los encierros por el campo, una infracción que se suele penar con una multa de 60 euros, según explicaba ayer el delegado territorial, Alberto Castro, quien destacaba que "solamente el 1% se deben a maltrato animal". Normalmente es la Guardia Civil quien denuncia las malas prácticas que se dan en los encierros y la Administración autonómica tramita los expedientes en base al decreto, y "casi todos acaban en sanción", advierte el delegado.

Los pueblos de Zamora celebraron un total de 253 festejos taurinos en 2016, de los cuales 196 fueron encierros y 57 festejos de plaza. Concretamente se organizaron 81 encierros urbanos, 41 encierros de campo, 20 mixtos, tres encierros tradicionales y 51 sueltas de vaquillas, mientras los cosos de la provincia acogieron a lo largo del año dos corridas de toros, una novillada con picadores, tres novilladas sin picadores, cuatro festivales sin picadores, dos rejoneos de toros, tres rejoneos de novillos, cinco bolsines -las eliminatorias del "Tierras de Zamora"- y nueve concursos de cortes. En total se torearon 718 reses en la provincia.

El número de festejos celebrados fue ligeramente superior al de 2015, pero todavía está muy por debajo de los datos de hace una década, el año "más taurino" para la provincia fue 2006 con 332 eventos. Alberto Castro descarta que el descenso esté motivado por las normativas de la Junta que regulan los festejos populares y el funcionamiento de las plazas portátiles porque "llevan en vigor muchos años y son fáciles de aplicar", sino más bien por la crisis económica, "un festejo cuesta dinero y la situación económica no es boyante para los ayuntamientos últimamente", si bien la situación ha mejorado desde la fuerte caída de 2011 y 2012. El delegado celebra este ligero repunte porque "es una buena noticia en defensa de la cultura y de la identidad de los festejos", pues "hay fiestas populares en la provincia que no se pueden celebrar si no van unidas a los toros, como todas las de La Guareña, la zona de Toro, y en Benavente, donde tienen el Toro Enmaromado".

La Delegación había convocado a una reunión informativa a los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos que organizan festejos taurinos para recordarles "la obligatoriedad" de cumplir estos decretos "que lo que hacen es salvaguardar el respeto escrupuloso la lidia y el respeto al propio animal y garantizar la seguridad de los espectadores", además de resolver las dudas que pudieran tener sobre la normativa. Al encuentro celebrado en la mañana de ayer en el Servicio Territorial de Sanidad acudieron representantes de 70 municipios y responsables de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. Durante el mismo se abordaron asuntos como las funciones y competencias del Delegado de Autoridad, las condiciones sanitarias de las plazas de toros portátiles o los plazos que establece la normativa para la autorización de los distintos festejos taurinos. Además, los responsables de la Junta anunciaron que este año se volverán a ofrecer cursos sobre las funciones y competencias del Delegado de Autoridad.