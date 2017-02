Isidro Tomás dimite como jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

Isidro Tomás Fernández ha solicitado la dimisión como jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. El alto cargo de la administración regional en Zamora se lo comunicó el pasado 17 de febrero a la consejera del ramo, Milagros Marcos, aunque hasta la fecha de ayer no se había hecho aún oficial en el Bocyl. Isidro Tomás cumplía este mes 16 años en el cargo, del que tomó posesión en febrero de 2001 cubriendo la vacante dejada por Eustaquio Villar con motivo de su jubilación. Hasta ese momento era jefe de estructuras agrarias.

El hasta ahora responsable de Agricultura y Ganadería comunicó personalmente el viernes a los funcionarios del servicio, a través de un correo electrónico, la presentación de la dimisión, a la vez que les daba las gracias por la "colaboración" y el "trabajo diario" que "ha hecho que este Servicio Territorial sea uno de los mejor valorados en el cumplimiento de nuestras tareas, que como sabéis son muchas y complicadas".

Isidro Tomás pedía también perdón "si en algún momento de tensión no me he comportado como hubiera sido lo correcto". Porque aunque abandone la máxima responsabilidad de Agricultura y Ganadería, Tomás Fernández seguirá "en principio" como funcionario del Servicio Territorial, donde tiene su plaza como ingeniero agrónomo.

La marcha de Isidro Tomás como responsable de Agricultura y Ganadería en la Delegación Territorial no ha sido una sorpresa en el Servicio, sobre todo en los últimos meses cuando eran notorias las tensas relaciones con el delegado Alberto Castro. Y en Valladolid no eran ajenos a esta situación.

El pasado miércoles, cuando la consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos presentó el plan de infraestructuras agrarias en Zamora, al parecer el hasta ahora jefe de servicio tenía más que tomada la decisión, y mantuvo un discreto segundo plano durante el acto celebrado en la Biblioteca Pública de Zamora.

Sobre el sucesor o sucesora de Isidro Tomás no hay ninguna confirmación oficial, aunque en el Servicio se apunta a una técnico de los Servicios Veterinarios de Salamanca.