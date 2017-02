Propietarios de solares de Morales pagarán la limpieza al Ayuntamiento

Los propietarios de los solares urbanos de Morales del Vino que no acometieron en su día la limpieza y el desbroce se verán obligados ahora a abonar al Ayuntamiento la cantidad que les gire a partir de esta semana próxima después de que haya sido la propia administración local quien de manera subsidiaria haya realizado esos trabajos.

En Morales del Vino existe una ordenanza municipal que regula la limpieza de los solares urbanos para evitar riesgos de incendios y la acumulación de plagas. En su día se realizó un censo de todos los solares urbanos que necesitaban de una intervención de saneamiento y desde el Ayuntamiento se les comunicó los plazos que tenían para dar solución a estos problemas. En aquel momento se les advertía que si no se cumplían los plazos sería el Ayuntamiento el que acometería los trabajos y repercutiría el coste a los propietarios.

De 20.000 a 30.000 euros

Ahora, una vez realizada la limpieza de los solares afectados, lo que se pretende es regularizar el pago de las deudas pendientes con el que el Ayuntamiento espera obtener una recaudación de entre 20.000 y 30.000 euros.

Otro de los asuntos que se regularizarán es el del suministro de agua potable por el elevado consumo que se registra y que no se abona. Precisamente esta situación obligó al Ayuntamiento a modificar la ordenanza municipal, para poder cortar el servicio de suministro en caso con que no se cumpla con el abono de los recibos.

Tomando como referencia la recomendación del Procurador del Común, se ha elaborado un bono social para aquellas personas que tengan problemas económicos con lo cual se pone un tope de consumo y se establece una cuota social y evitar que se produzca un corte del servicio a las familias en situación de vulnerabilidad.

"Está claro que no es la mayoría, pero sí que existe un gasto exagerado de agua que no se paga, lo que no es justo es que eso repercuta sobre el resto de los contribuyentes que puntualmente tienen regularizado el pago" explican responsables municipales.