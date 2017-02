Exseminaristas de La Bañeza pedirán en una manifestación que se investiguen los abusos

Exseminaristas del antiguo seminario menor de La Bañeza tienen previsto organizar una manifestación para solidarizarse con el compañero que denunció los abusos sexuales del sacerdote José Manuel Ramos Gordón y exigir que se haga justicia.

Desde que este diario reveló la noticia sobre la condena eclesiástica al ex párroco de Tábara por abusar sexualmente de menores, antiguos compañeros del F. L., denunciante de los hechos ocurridos en el curso 1988-1989, empezaron a contactar entre ellos y días después emitieron un comunicado solidarizándose con el exseminarista.

Desde ese momento las adhesiones no ha cesado y ya son unos 40 los exalumnos de La Bañeza, procedentes de Zamora, León y Galicia fundamentalmente, que mantienen contacto y certifican los hechos denunciados ante el papa Francisco por F. L. El nuevo paso que quieren dar es una manifestación para que el primer caso de pederastia reconocido por la Iglesia en Castilla y León no caiga en el olvido, además de expresar su apoyo a su compañero y para "pedir que se siga investigando el caso y se haga justicia".

Para ello, están contactando también con exlumnos del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, donde también dio clase el sacerdote acusado de pederastia y hay testimonios que verifican que igualmente abusó de menores en ese centro. Precisamente dos antiguos internos de este colegio diocesano se entrevistaron recientemente con el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, para darle testimonio de las acciones y comentarios sobre Ramos Gordón, conocido como "Chema", cuando era profesor en los años 80.

Los convocantes piden apoyo, colaboración y ayuda para que el acto tenga el máximo respaldo. Incluso, como ya expresaran en un comunicado, solicitan también el apoyo de los vecinos de Tábara "que han manifestado públicamente sentirse engañados" después de que el obispo de Astorga permitiera al ex párroco Ramos Gordón celebrar dos misas en el pueblo cuando ya estaba "condenado" y recibir un homenaje del pueblo por sus 26 años al frente de la parroquia. Los exseminaristas de La Bañeza reclaman también que se manifiesten todos los conocedores de los abusos sexuales perpetrados por José Manuel Ramos Gordón, "cuya obligación y responsabilidad era haberlo denunciado y no encubrirlo, y den testimonio de lo ocurrido; nuestro temor es que no todas las posibles víctimas hayan tenido el valor de hacerlo público".