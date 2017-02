España Directo: ¡Reto conseguido en Puebla de Sanabria!

El reto de Sergio Fernández no ha podido ser más "sabroso" la visita del programa de Televisión Española a Puebla de Sanabria la tarde de este miércoles. El chef Sergio Fernández ha acudido a un restaurante de la comarca de montaña de Zamora para preparar uno de los platos más sabrosos de la zona: sus clásicos habones.



En la experiencia en un restaurante de Puebla no han faltado ingredientes contundentes como el chorizo, destinado a confeccionar el clásico compango. El guiso estaba tan delicioso que Sergio Fernández no se ha aguantado a llegar a la mesa: ha probado los habones cuando todavía la receta no se había completado. Así que, reto conseguido y ¡buen provecho!