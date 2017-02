Los empresarios podrán acogerse a la marca Reserva de la Biosfera

La Diputación trasladó a alcaldes y agentes económicos y sociales de Sanabria las bases de la utilización de la marca y el reglamento de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, territorio que engloba a 16 municipios sanabreses y uno de Tera y Valles, pertenecientes a la Asociación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Sanabria, Carballeda y Los Valles (Adisac-La Voz). El encuentro, al que asistieron cerca de un centenar de personas, se celebró el pasado lunes en el Ayuntamiento de Robleda-Cervantes, organizado en colaboración con el grupo de acción local y Zasnet.

La charla contó con la presencia del vicepresidente segundo de la Diputación, José Luis Prieto, y de la coordinadora de la Reserva en la parte española, Iria Romero. Los ponentes detallaron las condiciones de uso de las marcas "Reservas de la Biosfera Españolas" y "Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica", y resolvieron dudas suscitadas.

La principal duda entre el empresariado fue el valor que aporta la marca a productos y servicios, y si conllevaba restricciones en otros ámbitos. Otra pregunta se refirió a la exclusión de algunos municipios, como San Justo. Por parte de los agentes económicos y sociales la principal cuestión era determinar quién controlaría el cumplimiento de los criterios de calidad, y si habrá nuevas prohibiciones y limitaciones a las que ya hay establecidas en las figuras del Parque Natural y de la Reserva Regional de Caza.

Críticas

Entre las primeras críticas señalar la de las organizaciones agrarias al interpelar Pedro Fernández San Román, de UPA, por el procedimiento de instauración de esta nueva figura, sin consultar a la población.

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, cuestionó que después de dos años de iniciada la Reserva no se haya aprobado ni un solo proyecto, ni se ha mejorado la calidad de vida de las personas que viven en esta comarca. Se remitió a los datos de despoblación, paro, desequilibrio territorial y pérdida de servicios.

Las figuras de protección que aglutina el territorio no han ido acompañadas ni de proyectos ni de mejoras económicas. Para Fernández "no se puede vender calidad si hay menos médicos, menos escuelas, menos carreteras, sin Internet en muchos pueblos, no televisión. No podemos retroceder en los servicios. No caben más figuras decorativas".

En el proyecto de Reserva "falta la memoria de inversión económica" y es prioritario ayudas y una discriminación fiscal positiva para emprendedores, además del reconocimiento al territorio de ser zona de producción energética. En cuanto a la financiación de las Reservas "el Gobierno retiró todas las ayudas directas, lo mismo que en el Parque y en la Culebra se suprimieron las ZIS". Para el alcalde "si no se garantizan las infraestructuras con Portugal o la carretera de Porto no avanzamos" en la fijación de población. Un colectivo al que "habrá que subvencionar para que se queden a vivir en los pueblos. Si no hay gente no hay ni Reserva, ni parque".