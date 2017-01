La nieve provoca un accidente con un muerto y deja a 169 alumnos sin clase

Una persona fallecida en un accidente de tráfico, 169 alumnos sin clase, una quitanieves volcada en la cuneta y a los servicios de conservación de carreteras empleándose a fondo fue lo que deparó la presencia de la nieve en la jornada de ayer en Sanabria y Carballeda.

Una persona de 58 años falleció en un accidente en la autovía A-52, en el término de Triufé, tras una colisión múltiple. El centro de Emergencias del 112 fue avisado de la colisión múltiple en el kilómetro 80 de la autovía A-52, en Robleda, sobre las diez y media de la noche del jueves, en la que se vieron implicadas tres furgonetas y dos turismos y, en principio, no hay personas heridas. En una segunda llamada se solicita asistencia sanitaria para atender a una persona que ha sido atropellada en el accidente. En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento de un varón de 58 años.

Las nevadas provocaron problemas en la circulación en la red local por la acumulación de espesores considerables que llegaron a los 27 centímetros en San Ciprián de Sanabria, 23 centímetros en Ribadelago y cerca en 15 en Rábano de Sanabria. Un árbol caído en la carretera entre San Justo y Barrio de Rábano impidió a los vecinos salir del pueblo de Rábano a primera hora del día, hasta que pasadas las doce del mediodía las quitanieves de la Diputación despejaron el acceso de entrada al pueblo. Las personas que no pudieron coger sus coches para ir a trabajar optaron por ir al bar a ver a otros vecinos o dar un paseo por el camino de la Alcobilla.

Los pueblos asentados en la falda de la Sierra de Cabrera fueron los más afectados en las últimas 24 horas por el temporal de nieve. Los trabajadores del Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial se emplearon ayer a fondo, desde primera hora, para garantizar el acceso a pueblos situados al norte de la comarca sanabresa, como Escuredo, Villarino, Trefacio o San Ciprián de Sanabria.

El peso de la nieve propició que los árboles se desplomaran sobre caminos y carreteras en diferentes puntos, como en la carretera local de Santa Colomba a Cobreros, que obligó a acceder por la carretera Nacional 525 hasta Castro de Sanabria.

Un vehículo quitanieves volcó de madrugada en la autovía A-52 en dirección Benavente, entre los términos de San Martín de Terroso y Santa Colomba de Sanabria, que afortunadamente no ocasionó heridos.

Paisaje espectacular

La nieve dejó un paisaje espectacular pero numerosas complicaciones en el trasportes escolar, que prácticamente abren la circulación a las siete de la mañana por las vías locales. Las temidas heladas aparecieron en la carretera de Villanueva de la Sierra a Porto, donde, como denunciaron los vecinos, la efectividad de la quitanieves es menor por el estado irregular del firme que impide que las cuchillas hagan una labor homogénea y que garantice la seguridad los conductores.

El mal estado de las carreteras en algunos pueblos, unas veces por la nieve o tras por la combinación de nieve y hielo, dejó a un total de 169 alumnos sin poder asistir a clase en Sanabria. En los centros de Educación Infantil y Primaria de Puebla de Sanabria y El Puente se ausentaron 80 estudiantes y en el instituto de Secundaria Valverde de Lucerna de la villa faltaron 89 alumnos.

Las carreteras autonómicas de la comarca estaban en alerta nieve, en esta situación aparecía la ZA 102 desde la provincia de Orense hasta Porto de Sanabria. La ZA 103 estaba despejada hasta San Martín de Castañeda pero cortada hasta la Laguna de Peces, aunque a lo largo de la tarde se permitió la circulación con cadenas.

La ZA 104, la carretera del Lago, registraba también incidencias por nieve desde el cruce de la Nacional 525 hasta el pueblo viejo de Ribadelago. Las labores de mantenimiento invernal en esta vía correspondieron a los cuatro conductores del parque de Maquinaria de la Junta de Castilla y León.

La principal preocupación de los residentes ante las nevadas es garantizar la entrada o salida de los pueblos, de ahí que la coordinación entre las distintas administraciones sea efectiva para no dejar ningún pueblo incomunicado con las rutas a la red principal. La sabiduría popular que ayer se aplicó fue la de no salir de casa si no es necesario, disfrutar de la leña, de un buen botelo o un buen caldo y a esperar a que salga el sol. Y el astro rey no se hizo de rogar y asomó a primeras horas de la tarde iluminando el ecosistema glaciar más espectacular de toda España, el Lago y su entorno.