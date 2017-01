La nieve llega con ganas y deja huella en numerosos pueblos de la comarca

La nieve se apoderó ayer de buena parte de los pueblos de la comarca, tras un largo periodo de sequía, heladas e incendios que han dejado el manto superficial del territorio árido y sediento. A primera hora de la tarde eran necesarias cadenas para circular por el Parque Natural del Lago de Sanabria, en las carreteras a Ribadelago Viejo -ZA103- y a San Martín de Castañeda -ZA 104- y su final en la Laguna de Peces.

La circulación estuvo condicionada prácticamente en toda la carretera del Lago, desde Puebla de Sanabria en su intersección con la Nacional 525. Peligro por la nieve también señalizado en la ZA 125 de Palacios al límite con la provincia de León, y la ZA 925 de Pedralba hasta la frontera de Calabor.

En la Alta Sanabria, especialmente en los municipios de Porto y Pías, la nevada no hizo acto de presencia pero sí una generosa lluvia. Entre tres y seis centímetros se acumularon rápidamente en carreteras y calles en las primeras horas de nevada, sobre la una de la tarde, que descargó sobre todo del puerto de Padornelo hacia el este, en las carreteras secundarias de los municipios de la Sanabria Baja y por el norte desde la Sierra de la Cabrera en dirección sur. Algunas de las rutas escolares desde Puebla tuvieron que completarse ayer en vehículos todoterreno para facilitar el regreso de los alumnos a sus pueblos.

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León anunció hasta 18 centímetros de nieve acumulada en las nevadas previstas hasta la madrugada del sábado en la comarca de Sanabria. La borrasca alcanzó los 900 metros de altitud en puntos como Otero de Sanabria, Puebla, Palacios de Sanabria o Anta de Rioconejos, de acuerdo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La Dirección General de Tráfico, por su parte, recogía circulación adversa desde Padornelo, por la A-52 y la Nacional 525 desde el kilómetro 75.

La rápida acumulación de nieve en los primeros compases del temporal, que arreció sobre el suelo helado, obligó a intensificar la labor de los dispositivos invernales de las administraciones provincial, autonómica y estatal.

La autovía A-52 no presentaba en las primeras horas de ayer problemas para la circulación, aunque riesgo de heladas persiste para las próximas horas. Las quitanieves del ministerio de Fomento tuvieron más trabajo en la carretera nacional, entre Palacios y Requejo, que en la misma autovía.

Los cuatro conductores de los vehículos quitanieves de la Junta, reforzados con personal de Zamora, intensificaron su trabajo en las carreteras de acceso a Ribadelago y San Martín, donde sí hubo problemas para acceder. En Porto, donde se registran habitualmente los problemas mayores, ayer arreció la precipitación pero en forma de lluvia, aunque no se descarta nevadas para las próximas horas y hasta la madrugada del sábado.

Se esperan precipitaciones de nieve para hoy viernes y hasta la madrugada del sábado.

El representante de UPA, Pedro Fernández, pese a los problemas de movilidad que ocasiona la nieve, reconocía que es bien recibida pero "insuficiente" para paliar los problemas de sequía, ya que durante todo el mes de enero prácticamente no ha caído una gota de agua. La sequía y las heladas "han esquilmado cualquier brizna de pasto o de vegetación que pudiera salir. No hay recursos para los animales, solo hojas secas". Lo caído hasta ahora no garantiza que haya suficientes reservas de agua. "ha habido sitios donde los animales no tenían puntos de abrevadero y ha habido que llevar agua".

A la hora del cierre las precipitaciones de nieve estaban causando mayores problemas en la circulación en algunos puntos viales de la zona.