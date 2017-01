Los ediles del PSOE en El Cubo denuncian amenazas y agresiones durante el pleno de la moción

Dieciséis puntos configuran el acuerdo que firmaron los tres concejales socialistas con Felipe Sánchez, el concejal de Ciudadanos, quien como ya anunció no entrará a formar parte del nuevo equipo de Gobierno si bien lo apoyará en las planes que desarrollen y que pasan por impulsar nuevamente la aprobación de las normas urbanísticas, seguir adelante con la contratación de personal a través de los distintos talleres de empleo, crear un centro socio cultural para la gente mayor, trasladar parte de las oficinas municipales a la planta baja del Consistorio o instalar una estación depuradora de aguas residuales en el municipio entre otras iniciativas .

"Me siento respaldado por la mayor parte de la ciudadanía de El Cubo del Vino que el pasado 23 de enero estaba en su casa y no participando de la descomunal bronca y de las agresiones que llevaron a cabo de algunos de los vecinos y gente llegada de fuera". Así lo manifestaba Juan Ramón García que ayer daba su primera rueda de prensa junto a los concejales Lourdes Peinador y Juan Antonio Lorenzo Casas, avalado por el secretario provincial del PSOE, Antonio Plaza. "El voto mayoritario de la Corporación ha respaldado la legítima gobernabilidad de los socialistas", subrayaba Plaza, condenando de forma tajante las agresiones, los insultos, los pitidos y el enrarecido ambiente que se vivió en El Cubo durante el desarrollo de la moción de censura contra el popular Basilio Leal Gago que llevaba gobernando en minoría desde el pasado agosto. Y en este sentido Plaza criticó la presencia en la misma del diputado nacional del PP José María Barrios "alentando una bronca que flaco favor le hace a la democracia, pues pretenden utilizar las amenazas como argumento político".

Sobrepasando las amenazas, los socialistas afirmaron que hubo agresiones, una de ellas a la concejala Lourdes Peinador cuando trataba de acceder al Consistorio, y que ya se han puesto las correspondientes denuncias en el cuarte de la Guardia Civil en Corrales del Vino.

García explicó como en la legislatura anterior ya sufrieron un "escrache" y luego surgieron las amenazas de muerte "por los mismos que ahora están increpando. Pero no es la inmensa mayoría de El Cubo, que es gente honesta y honrada". El alcalde aseguró que su antecesor, Basilio Leal, "se ha ido con violencia, la misma que ha demostrado desde 2011, cuando después de una reunión que teníamos los concejales socialistas en el Ayuntamiento, a la salida paró el coche y golpeó salvajemente a un concejal socialista". Lo mismo hizo poco después con otro, y ambos denunciaron a Leal, aunque cuando este pidió disculpas retiraron las demandas. "¿Sirvió de algo?".

Durante las primeras horas, tras la toma de posesión, el nuevo equipo de Gobierno explicaba cómo se han encontrado "el depósito de gasóleo del colegio a cero" y la ausencia total de personal contratado. "No hay ni para abrir el centro médico". Además, aseguran los concejales entrantes, no aparecen los números de las cuentas bancarias, con la trascendencia que esto supone ya que según explicó García "no se han aprobado los presupuestos de 2016 y los tributos del Estado no llegan".