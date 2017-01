ADIF deja sin agua al pueblo de Chanos por su retraso en la captación del abastecimiento

El retraso de la Administradora Ferroviaria ADIF en ejecutar las obras de la captación para abastecimiento de Chanos , provocó ayer que el pueblo se quedara sin agua. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Rionegro del Puente tuvieron que llenar el depósito de Chanos con 8.000 litros de agua. La primera carga, de 4.000 litros, traída directamente desde el abastecimiento de Rionegro y una segunda, otros 4.000 litros, del abastecimiento de Lubián, municipio al que pertenece Chanos. Los bomberos fue el único servicio de Emergencias que ayer pudo responder de manera efectiva a la llamada del Ayuntamiento de Lubián al 112, después de intentar el sábado contactar con la Diputación Provincial.

Para hoy está previsto que la Diputación remita un camión cisterna con 11.000 litros de agua potable. Por precaución, el Ayuntamiento instó a los vecinos de Chanos a no usar el agua del abastecimiento para su ingesta, aunque se había recogido en los abastecimientos de Rionegro y Lubián, donde el agua está tratada, hasta que las cisternas de la Diputación realcen una recarga. El alcalde de Lubián, Felipe Lubián, agradeció la disposición de la Diputación y el diputado Juan Dúo en atender el problema, ya que el sábado no se pudo localizar al responsable del área y tuvo que llamar al número de Emergencias 112, pero sí atendió a la llamada del alcalde ayer domingo. Lubián agradeció la labor de los bomberos de la base comarcal pese a no ser una de sus competencias, solventar los problemas de abastecimiento.

El responsable municipal anunció que iniciará un Contencioso contra ADIF y el Ministerio de Fomento, además de reclamar daños y el coste de obras, si no se agilizan las obras para reponer el abastecimiento domiciliario. "No se puede tardar tanto en ejecutar la obra de abastecimiento de un pueblo como lo que están tardando en hacer los túneles del AVE" reprochó a la administración Central, el representante de la administración local. El Ayuntamiento tomará medidas propias si no se restituye el caudal de agua para el pueblo, con la contratación de una empresa, la ejecución de las obras y el cargo económico de su ejecución a ADIF o el Ministerio de Fomento.

La sequía del invierno por la grave falta de nieve y lluvias ha secado el manantial del que se surte el pueblo de Chanos, que está desde hace tres años a un cuarto de su capacidad desde que comenzarán a ejecutarse las obras de los túneles del Alta Velocidad en el término de Lubián. La sequía en los manantiales de Chanos estaba más que anunciadas con antelación como consecuencia de las perforaciones y voladuras para la construcción de los túneles. Y la sequía se cumplió. Las obras han desviado el agua a la boca del túnel y de ahí directamente al río. La afección a los manantiales era sobradamente conocida y notificada al Ministerio de Fomento y a la administradora ADIF en la fase de alegaciones al proyecto de Alta Velocidad a su paso por el término de Lubián.

Ayuntamiento y vecinos han dado curso a las decisiones que le atañen directamente, como la autorización de paso por las fincas particulares desde la zona de manantiales a los depósitos de agua, y la tramitación ante Confederación Hidrográfica del Duero de la concesión administrativa "que lleva unos protocolos, muy largos, que no es autorizan de un día para otro". Adif, por su parte, contrató una empresa de asistencia técnica que elaboraron una memoria y el trazado de la canalización sobre plano.

El proceder de la Administradora Ferroviaria "es impresentable" para el alcalde, máxime cuando desde el Ayuntamiento se han facilitado medios para la labor administrativa en las convocatorias para las expropiaciones. La próxima vez que Adif pida la colaboración "que se busquen una oficina, paguen un enganche a la luz y una conexión a Internet, porque el Ayuntamiento no va a dejar que usen el Ayuntamiento".