El visón americano arrasa gallineros y palomares de una veintena de pueblos

Familias asentadas en los municipios de Gallegos del Río (Domez, Valer, Flores, Puercas, Tolilla y Lober), Rabanales (Fradellos, Matellanes, Ufones, Grisuela y Mellanes), San Vicente de la Cabeza (Campogrande, Bercianos y Palazuelo) y Rábano (Sejas, Tola y San Mamed) están sufriendo en las ultimas semanas continuos y preocupantes ataques de fauna salvaje en los corrales situados dentro de los cascos urbanos que están dejando auténticas carnicerías.

En un primero momento las sospechas de los propietarios iban hacia las ginetas, garduñas y zorros, sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula al descubrirse, -se han visto en los corrales y capturado alguno en ellos-, que las matanzas de las gallinas están siendo producidas por una especie alóctona e invasora de los ríos alistanos desde el año 2012: el temido visón americano. Los ataques incluyen los palomares.

El depredador, que estaba causando estragos en las especies piscícolas, ha cambiado la alimentación a base de pescado por la carne. "No sabemos como, ni por donde entra y sale. Los ataques se producen a los gallineros, aunque estén en corrales bien cerrados y separados del río, y cuando se producen no dejan ninguna gallina viva. Las encierras bien por la noche y cuando vuelves por la mañana no te ha dejado ni una" asevera un vecino.

Las familias piden la actuación urgente de los servicio de Medio Ambiente para erradicar los visones americanos. La realidad es que Medio Ambiente lleva ya cuatro años trampeando en Aliste para capturar los visones americanos, capturándose anualmente una media de 30 ejemplares. La ribera con más capturas es la del río Aliste, seguida de la del Mena, y donde menos en Manzanas y el Cabrón fronterizos con Portugal.

El visón, según los estudios realizados, suele colonizar de 5 a 10 kilómetros de río al año. Un experto en visones asevera que "Necesitan poco para comer pero atacan sin control, matan por matar, a lo loco, pues luego sólo comen una pequeña parte".