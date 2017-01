Las empresas de turismo de la naturaleza denuncian "acoso y desorden" en La Culebra

El aprovechamiento cinegético y el disfrute turístico de la vida salvaje es una tarea que resulta conflictiva si no existe un respeto entre los diversos sectores que pisan el campo, a veces con intereses que colisionan por ser incompatibles o resultar contraproducentes a un mismo tiempo.

La Asociación de Empresarios de Turismo de la Naturaleza Interior Legendario lleva desde prácticamente los inicios de su actividad denunciando acoso, competencia desleal y viendo alterados sus derechos por la falta o la confusión que existe en la regulación del turismo activo. Además, con la pasividad de la Administración, que hasta la fecha, a juzgar por la falta de respuestas, ha hecho oídos sordos a todas sus reclamaciones y solicitudes de ordenación. Es evidente su calvario y su malestar "por no poder formar parte del Club del Ecoturismo de España, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, precisamente porque la observación de fauna en la Sierra de la Culebra no está regulada". Un espacio que tiene al lobo como figura relevante y es aspiración de los amantes de la naturaleza.

Ante la conflictividad reinante, la Asociación de Empresarios de Turismo Interior Legendario insiste en pedir a la Administración "que adopte medidas urgentes y eficaces" para evitar el caos.

De la situación es consciente y está más que al corriente la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León, la Delegación Territorial, en Zamora, la Dirección General del Medio Natural, la Dirección General de Turismo, la Subdelegación del Gobierno y el propio Patronato de Turismo de la Diputación a quienes se les ha informado debidamente.

Las empresas vinculadas al turismo de la Naturaleza recalcan que el objetivo general es "impulsar el ecoturismo" en el territorio (Sierra de la Culebra, Sanabria, Arribes del Duero y Tierra de Campos), además de ejercer un turismo "sostenible, defender los intereses de los asociados y crear marcas".

Ponen de relieve que "en los últimos tiempos estamos viendo como los derechos están siendo atacados y como la inacción de quienes consideramos responsables de tomar medidas para salvaguardar los intereses de las empresas legalmente constituidas están deteriorando nuestra moral y nos hace sentir totalmente desamparados, hay que tras reiteradas reuniones con diferentes organismos, tras varias quejas y escritos, nadie toma las riendas y plantea la solución".

La caza y el ecoturismo son dos actividades que requieren una atención y tomar cartas en el asunto para evitar tensiones y situaciones comprometidas o poco edificantes. Interior Legendario subraya que "nuestro objetivo es que se pueda realizar el turismo de naturaleza sin tener que asistir a cacerías, ni entrar en conflicto con caza". Precisamente el jueves han solicitado al director de la Reserva de Caza de La Culebra la suspensión de una cacería organizada en el término municipal de Ferreras, prevista para el sábado día 28. En su escrito muestran "la preocupación y malestar ya que esta zona actualmente es un punto autorizado para la observación que atrae turismo de la naturaleza, aficionados, empresas, clientes a los alojamientos rurales de los alrededores, restaurantes, bares y tiendas los fines de semana y durante todo el año".

Señalan que "en dos de las tres zonas autorizadas en la Reserva ver fauna salvaje es muy complicado y en la única donde estamos observando algo es en este punto". Justifican la petición de suspensión en que "realizar la batida con rehalas afectará irremediablemente a la actividad, barriendo de la zona cualquier especie, por lo que tememos que esto pondrá fin a la observación en este punto y no sabemos durante cuánto tiempo, además de afectar a la economía de todos los servicios y empresas que se benefician del único recurso turístico que poseemos". Afirman no entender "cómo en nuestras autorizaciones se prohibe el a acompañamiento de perros en las áreas guiadas y los mismos autoricen una jauría de perros en la Reserva".

La regulación del Turismo de la Naturaleza en la Culebra es una cuestión planteada desde hace tiempo, sin respuesta alguna salvo del diputado de Turismo, que expresó que "poco podía hacer, ya que no es competencia suya", así como de la inspección de turismo que, en tanto no esté regulado "no pueden hacer nada al respecto".

Ante esta conflictiva o sufrida situación Interior Legendario también ha presentado a la Dirección General del Medio Natural una propuesta de regulación del Turismo de Naturaleza en la Sierra de la Culebra inspirada "en ejemplos prácticos" de otros países del entorno. Señalan que "a través del turismo de observación de fauna se puede contribuir al desarrollo económico de las comunidades que lo acogen, y ayudar a la conservación de las especies que se observan, solo si se hace de forma sostenible". La diferencia, se remarca, "es que el lobo en la sierra de La Culebra es una especie cinegética, y esta realidad condiciona cualquier tipo de regulación que se pretenda promover". Insisten en que lo primero es regular la convivencia de ambas actividades, "de manera que las empresas de turismo activo podamos ofrecer una actividad que cada día interesa a más turistas, con garantías de calidad y seguridad y se pueda seguir ejerciendo la actividad cinegética, procurando evitar la polémica que conlleva ésta última para los turistas que viene a ver al emblemático animal". Un ofrecimiento que, por ahora, es imposible por las trabas que se ponen a las empresas que realizan la actividad y no existir ningún control para los independientes y oportunistas".

Interior Legendario subraya la profesionalidad de las empresas de turismo activo dadas de alta, que disponen de recursos, infraestructura, titulaciones y seguros obligatorios para poder desarrollar la actividad con garantías y seguridad, incrementando la satisfacción de los turistas.

Afirman que las administraciones "deben promover la realización del turismo de naturaleza a través de las empresas con permisos para realizarlas, que apuestan con sus recursos económicos y personales por promover las actividades sostenibles entrelazadas entre sí (lobo-empresa-turista-hotel-pueblo". Aluden "al compromiso electoral de promover la socioeconomía en las zonas rurales de Castilla y León", el llamado empleo verde".

Interior Legendario propone crear "varios puestos de observación exclusivos para empresas autorizadas, en puntos que tengan unas condiciones especiales (campo de visión, acceso con los vehículos, mínimo impacto, alejados de la población para molestas a la actividad". Consideran que "hay que valorar si las empresas podrían tener autorización para realizar actividades en toda la reserva bajo la exclusiva responsabilidad de las mismas y con conocimiento de la guardería forestal, especialmente en temporada cinegética para no crear incompatibilidades entre ambas prácticas". Sostiene, asimismo, "que la autorización deberían darse por un año y no para tres meses".

Entre las propuestas también se indica una limitación del número de vehículos a las proximidades del punto de observación, autorizando el acceso solo a las empresas a fin de reducir el riesgo de obstrucción en casos de incendio o cualquier otra contingencia.

Respecto al pago de una tasa por realizar el trabajo se apunta que "se sitúan en caminos públicos y que las empresas legales están dadas de alta en Hacienda, en la Seguridad Social, pagan el 21% de IVA y pagan los correspondientes seguros".

En el caso de llegar al acuerdo del pago de tasa por cliente, "que de momento no contemplamos", se haría bajo el acuerdo de "garantías mínimas de avistamiento en los puntos exclusivos autorizados, autorización para utilizar esos puntos de observación no públicos, acceso a subvenciones y ayudas para mantener avistamientos, vehículos y promoción y cursos a través de la Asociación, acceso exclusivo a puntos de observación con acuerdo del número máximo de empresas autorizadas que soportaría para garantizar que no se molesta a la fauna y el impedimento del uso de los lugares de observación exclusivos a las empresas no autorizadas".