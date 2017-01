Medio Ambiente refuerza la vigilancia de las aves migratorias para evitar la gripe aviar

La detección en los países del norte y del este europeo de más de una docena de casos de gripe aviar en algunas especies de aves migratorias que acuden a las lagunas, ríos y charcas de la provincia de Zamora y de la comunidad castellano leonesa ha llevado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha poner en marcha un programa de vigilancia y a tomar las medidas oportunas por si pudiera darse algún episodio de este virus.

Los agentes medioambientales están alertados de estos casos en los países de origen de especies susceptibles de elegir los escenarios fluviales zamoranos como zona de invernada.

Medio Ambiente pone de manifiesto que "durante los años 2014 y 2015 el subtipo del virus de la influencia aviar de alta patogeneidad (IAAP) fue detectado tanto en aves domésticas como en aves silvestres en los continentes de Europa, Asia y América". Precisa que "desde finales de octubre de 2016 se han notificado focos de IAAP subtipo N5N8 en Europa, afectando a Hungría, Polonia, Alemania, Croacia, Austria, Suiza, Holanda y Dinamarca, con una última detección de 10 casos el 14 de noviembre". Añade que "la caracterización de este virus no está finalizada pero no se descarta que se hayan producido cambios en su secuencia desde que apareció por primera vez en el año 2014, fecha en la que se determinó que no resultaba un riesgo para la salud pública, por lo que habrá que prestar especial atención a su patogeneidad y potencial zootico".

En consecuencia, se insta a continuar "con la vigilancia de las aves silvestres de las zonas húmedas de importancia provincial y regional y de otras zonas de concentración de aves (muladares, vertederos) a través de una visita mensual". Los resultados deberán reflejarse en el acta de inspección con anotación de todas las incidencias de relevancia con relación a la enfermedad.

La provincia de Zamora cuenta con importantes lagunas, embalses y desembocaduras de ríos que estas fechas concentran un importante número de especies migratorias.

La Consejería también marca los pasos a seguir y, en el caso de hallazgo de aves enfermas o muertas en número no habitual, sospechoso o dudosos, el procedimiento a seguir es el traslado inmediato del ejemplar para realizar la necropsia a los centros de recuperación y recepción de animales silvestres de la provincia.

Entre el casi medio centenar de especies que "presentan un alto riesgo en relación a la influencia aviar, teniendo en cuenta el censo invernante en España", están el ánade rabudo, cuchara común, cerceta común, silbón europeo, ánade real, cerceta carretona, ánsar común, porrón común, porrón moñudo, focha común, gaviota cana, gaviota reidora, aguja colinegra, pato colorado, chorlito dorado, avefría.