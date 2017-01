La Guardería retira seis lazos de acero colocados para atrapar jabalíes

Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León en Zamora han procedido a la retirada de seis lazos de acero colocados en terrenos cinegéticos de la comarca de Sayago con el objetivo de capturar jabalíes.

Fueron recogidos en el mismo término, sin que se haya informado sobre el pueblo en concreto. Según fuentes conocedoras del caso todos ellos estaban repartidos en una zona no especialmente marcada por los grandes daños del jabalí. Una especie que, por lo demás, en la comarca de Sayago no parece que abunde en demasía si se atiende a los resultados de los ojeos que no deparan grandes resultados.

Se pone de manifiesto el peligro que supone la instalación de estos lazos corredizos de acero para otros animales por tratarse de medios de capturas no selectivos que pueden llevarse por delante cualquier otro animales que aparezca por la zona y meta la cabeza por su bocana.

Peligro para la ganadería

Se hace hincapié en la existencia de ganado y de perros por la zona susceptible de moverse por estos parajes y ser víctimas de estos lazos. Esta circunstancia hace sospechar que el autor o los autores del furtivismo conozcan los andares y las costumbres del ganado doméstico para evitar que en los lazos caigan animales indeseados o pertenecientes a explotaciones ganaderas de sus propios vecinos.

Los lazos de carácter ilegal son métodos no selectivos tipificados en el Código Penal. En algunas comunidades está autorizado su uso cumpliendo una serie de requisitos y de características, como que tengan un tope, para evitar la muerte del animal.