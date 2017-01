Una cena en diciembre y un relato en el libro de "El Soplo"

No pudo asistir a las últimas fiestas de El Cristo en Granja de Moreruela, el pasado mes de septiembre, pero aprovechó el Puente de la Constitución, en diciembre, para viajar hasta el pueblo y reencontrarse con sus amigos, que le organizaron una cena en una bodega particular del municipio. Allí, Alberto O'Connor vio con sus propios ojos la pancarta preparada para él con el lema "Por verte sonreír" que meses antes había visto en un vídeo. Esta ha sido su última visita a la localidad terracampina, a la espera de que el Hospital de La Princesa de Madrid descuelgue el teléfono para anunciarle la fecha exacta del trasplante, cuyo donante será su hermana Silvia. Tras la recuperación, hay mucho planes. Así, O'Connor Pérez relatará su experiencia personal en un artículo que se incluirá en el libro que elabora "El Soplo", una asociación deportiva liderada por otros dos jóvenes originarios de Granja de Moreruela, Fernando Camacho, residente en Madrid, y Sergio Nogueras, que trabaja en Granada. "Ambos son amigos", explica, "y me han pedido que escribiera algo en el trabajo que preparan". Estos dos montañeros, que acaban de regresar de Siberia y que ya conquistaron las 52 cimas más altas de cada provincia, un recorrido que iniciaron en la zamorana Peña Trevinca, editarán un libro que pretende ser un manual práctico en el que se recojan todas sus experiencias deportivas, complementado con artículos de amigos. "En él", afirma O'Connor Pérez, "hablaré de mi experiencia tras descubrir que tenía leucemia, pero comparándola con la visión que Fernando y Sergio tienen sobre la montaña y el senderismo". "Ya lo leeréis", concluye.

