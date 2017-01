Los teléfonos vuelven a funcionar en Santa Clara de Avedillo

Santa Clara de Avedillo ya ha vuelto al siglo XXI. A primera hora de la tarde de ayer los teléfonos volvían a sonar en las últimas casas que aún seguían sin servicio, tras cuatro días de "apagón telefónico".

Según informan los propios vecinos, que durante 96 largas horas han realizado múltiples llamadas al servicio técnico de Movistar, la compañía achaca esta incomunicación a una "avería grave" en el municipio causada "por el robo del cableado". Casi todas las casas y negocios del pueblo son clientes de esta compañía, y han estado cuatro días sin servicio de telefonía ni internet. "Creemos que, aunque la avería fuera grave, una compañía de esta envergadura debería de solventar las deficiencias más rápidamente, y no tardar días en hacerlo", se quejaban ayer varios vecinos a este diario, y aseguraban sentirse "discriminados" por ser "un pueblo pequeño". No obstante, la compañía ha informado a sus clientes que podrán reclamar para que se les descuente de la factura de enero los cuatro días en los que no han podido hacer uso de su servicio.

A la falta de telefonía fija y de ADSL se unen las deficiencias que presenta la red móvil en esta localidad. Los vecinos no pueden elegir compañía porque la única que funciona es Movistar, y aun así la cobertura deja mucho que desear. "Los móviles se conectan a la red 3G pero no funciona, y las llamadas se cortan con mucha frecuencia", informa la camarera de un pequeño bar local. En verano estuvieron más de un mes sin cobertura. Esta precaria situación contrasta con la de municipios vecinos, donde el internet móvil funciona sin problemas.

La incomunicación vivida en Santa Clara de Avedillo durante los últimos cuatro días perjudicó a todos los negocios del municipio, como la casa rural, los establecimientos hosteleros, la farmacia, que no podía expedir recetas o incluso las ganaderías, que cuentan con sistemas automatizados.