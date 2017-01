"Hay grandes incertidumbres políticas en el mundo que afectan a nuestros sectores"

Lorenzo Rivera toma las riendas de la COAG de Zamora en un momento de hegemonía total de la organización, reforzada por la alianza con UPA, de la que ha sido uno de sus valedores. Aunque es consciente del peso que Miguel Blanco ha tenido en la lucha agraria, este agricultor y ganadero de Peleas de Abajo asume el relevo con la tranquilidad de saber que solo hay que continuar "con la trayectoria que hemos defendido siempre". Sus preocupaciones son otras: luchar por un mundo agrario de profesionales, "no cazaprimas", y defender a un sector espoleado por las incertidumbres de un mercado globalizado.

-Toma el relevo de un "histórico" de la organización como Miguel Blanco ¿pesa la responsabilidad con tan alargada sombra detrás?

-Ha dejado el listón muy alto y es verdad, hay quien se pregunta ¿después de Miguel qué?. Pero esa etapa terminó, él va a ser un afiliado de base y no va a haber ni un antes ni un después, será continuar con la trayectoria que hemos defendido siempre. Nadie es insustituible. Cuando la Ejecutiva me planteó el relevo me lo pensé, había que hablarlo con la familia y tratarlo con mis hermanos, con los que trabajo. El tiempo para dedicarme a la organización me limitaba, pero al final decidí dar el paso por responsabilidad, sobre todo porque el trabajo nunca me ha acobardado.

-Hereda una organización con fortaleza y absoluta supremacía en los órganos donde tienen responsabilidad; el desafío no es menor.

-El pasado es fruto de todo el trabajo desarrollado y lo más próximo son las elecciones agrarias de 2017 donde hay que dar el do de pecho. Yo he recorrido muchos pueblos para que nos votaran en los procesos electorales y seguiremos haciendo ese trabajo, pero adaptándonos a los nuevos tiempos. La COAG tiene que adaptarse a la nueva realidad. Este no es el sindicalismo de hace 30 años, cuando la Unión de Campesinos, que te enterabas de las cosas por los folletos que mandaban. Ahora la información es más fluida, llega muy rápido y creo que hemos sabido conectar e informar bien a la gente. No vamos a esperar ahora grandes manifestaciones cortando carreteras porque eso ya es muy difícil. Y tampoco somos un sindicato al uso; aquí nunca hemos cobrado nada los de la Ejecutiva, jamás. Eso se lo explicas a la gente y no lo entiende. Y yo no me puedo liberar de mi empresa para venir aquí a trabajar; no puedo dejar mi explotación, que es de lo que vivo.

-Ha planteado una COAG que trascienda los problemas del sector y avance a todos los del mundo rural en general ¿se ha hecho necesario ampliar esas miras?

-Lo tenemos clarísimo. Todo lo que afecta al ámbito rural, las infraestructuras de los pueblos, los servicios públicos, sanidad, educación, carreteras, transporte etc. lo seguiremos defendiendo siempre. No podemos tolerar que los pueblos se acaben; si no entra gente joven y no se incentiva de alguna manera que se viva en el medio rural, se va despoblando cada vez más. Tenemos el ejemplo de la estación del AVE; se cuestiona en Cataluña la estación en un pueblo de 26 habitantes cuando se han llevado todo estos años de atrás, todo. Si hacen esa estación pues bienvenida sea, aprovechemos porque es una comarca la que está en juego.

-El mundo rural se enfrenta al desafío de la despoblación, hasta muchos agricultores y ganaderos se vienen a vivir a las ciudades. ¿Cómo vislumbra el futuro?

-Es una de las cosas que siempre nos hemos cuestionado. Yo vivo en pueblo pequeño próximo a la capital, pero veo que si mis hijos quieren salir a tomar algo tienen que venirse a Zamora. Ya no me vale con un coche, el medio de vida tienes que buscarlo en la ciudad porque los pueblos pequeños no tienen ya ni ambiente ni casi vida.

-El sector agrario, sobre todo el ganadero es el que mantiene esa actividad.

-Sí, tenemos que estar al pie del cañón. En los pueblos se queda la gente muy mayor, que se resiste a dejar la casa, y los que tenemos explotaciones. Pero nuestros hijos ya no.

-Sin relevo generacional, ¿qué va a pasar con un sector estratégico, desde luego en esta provincia?

-Relevo hay poco, se necesitaría mucho más porque los que se van incorporando son insuficientes para los que se van retirando. Y además hay un problema, la gente del campo se jubila pero sigue manteniendo la explotación porque las pensiones son muy bajas. Es la pescadilla que se muerde cola, pues no dejas que los jóvenes se incorporen.

-¿Realmente hay tantos jóvenes se quedan con la explotación?

-La mayoría sí porque continúan con la del padre, pero para los jóvenes que empiecen de cero es muy difícil.

-¿Se ha preguntado alguna vez como será el campo si muchas familias no siguen con el negocio?

-Habrá explotaciones cada vez más grandes y en manos de menos. La dimensión ahora en Castilla y León rondará las 100-150 hectáreas la media y no podemos pensar que vayan a ser como las de América del Norte. Allí hay tres millones de explotaciones y en Europa 13. Todo eso se tendrá que reordenar en los próximos 50 años; no estaremos para verlo pero la evolución va por ahí, porque además te lo va a exigir el mercado.

-Los agricultores no se desprenden del "sambenito" de que viven de las subvenciones, la gente no entiende que es difícil subsistir si no se pagan los productos a su justo valor.

-Es que si nos pagaran los productos a lo que realmente valen no querríamos ningún tipo de subvención, que además conlleva mucho papeleo y mucha burocracia. Y además la PAC significa entre el 25 y el 30% de los ingresos de la agricultura. Si tus productos no son rentables con ese 75% te vas a arruinar, es imposible vivir del 25% de las subvenciones. El problema está en que nuestra rentabilidad, salvo en el porcino ibérico, en el resto de sectores está en la raya, cuando no perdiendo dinero. Este año ha habido una buena cosecha, pero con precios tan bajos que no cubres costes. No puede seguir siendo así, tendrá que cambiar de alguna manera porque la disculpa es, como te damos la PAC con eso vives. Y no es así.

-Todavía pesa ese argumento de que siempre se están quejando...

-Pues afinaremos y gastaremos muy poco porque el nivel de renta, aunque dicen que ha subido un 5% debido a la buena cosecha de cereales, lo cierto es que estábamos en unas pérdidas en los últimos diez años de casi un 20%. Son datos del propio Ministerio. Comparados con un francés o un alemán, ellos están mucho mejor porque si nosotros cobramos de media de PAC 10.000 euros, ellos tres veces más. Hay 300.000 agricultores en Francia y aquí la 700.000.

-Ahí entran los "cazaprimas" contra los que COAG ha luchado tanto.

-Exactamente y todo ese trabajo lo vamos a tener que seguir manteniendo, ahora va a haber otra reforma y vamos a intentar que se defina de una forma clara la definición de agricultor activo para reducir a toda esa gente que solicita PAC y no tiene derecho.

-¿No es frustrante que después de tantos años todavía haya que definir y defender lo que es un agricultor activo?

-Yo creo que se han conseguido cosas, por lo menos introducir términos que antes sonaban raros como los agricultores a título principal (ATP). Que la Junta reconozca que el agricultor profesional, el que vive directamente del campo, tiene más derecho a las subvenciones. Se ha avanzado en el reconocimiento de la Seguridad Social y además la sociedad nos ve fundamentales como productores de los alimentos que son necesarios para su día a día.

-En cambio en la cadena alimentaria sigue siendo muy grande el diferencial entre los que el propio sindicato define como el campo y la mesa, ¿no hay manera de racionalizar y poner orden en el mercado?

-Nosotros estamos haciendo mensualmente el IPOD de comparación de precios con dos organizaciones de consumidores y hay una media de un 400-500% de diferencial entre lo que cobramos y lo que se vende al consumidor. Todo eso queda en el camino y hay que lucharlo a través de la Ley de Cadena Alimentaria, que es como nos podemos defender. Siempre hemos exigido que no puede haber ni compra ni venta a pérdidas, transparencia y trazabilidad, que se ponga la información clara en las etiquetas y que la gente sepa lo que consume.

-Si el bolsillo está ajustado el consumidor va a lo barato que generalmente no es lo mejor ¿Cómo luchar contra eso?

-La crisis ha hecho mucho daño, porque cuando no hay posibilidades económicas lo más barato es lo que más se vende. Hay dos o tres grandes empresas que controlan el 80% de la venta alimentaria y no les importa vender determinados productos a pérdidas. Eso hay que denunciarlo también.

-¿Qué sector lo está pasando peor en estos momentos?

-Llevamos dos años que ha sido el porcino de capa blanca, excepto este último verano que se recuperó en precios. También el vacuno de leche que ha arrastrado al ovino y caprino. En cereales el buen año de producción se ha visto devaluado con la bajada de precios, no se puede decir que la rentabilidad haya subido. Si hablamos de unos beneficios de apenas 80-90 euros la hectárea, tampoco estamos para tirar cohetes. Cuando parecía que había un pequeño repunte de precios en lonja, se ha vuelto a paralizar.

-La cuestión es que el campo depende de un mercado tan inestable, al albur de lo que decidan las potencias ¿cómo gestionar esta situación?

-Desde luego. Ahora hay una incertidumbre muy grande por lo que este hombre (Donald Trump) puede hacer, porque no ha entrado y ya ha creado dos o tres conflictos diarios. ¿Qué va a pasar con los tratados de comercio, la UE seguirá los contratos comerciales con USA, el TTIP se paralizará o no... ? Eso va a influir en el precio de los cereales porque la Bolsa de Chicago cotiza y es un fiel reflejo de los precios, que va a arrastrar al resto del mundo. Hay grandes incertidumbres políticas que afectan al futuro de muchos sectores.

-Por no hablar del Brexit y la incidencia en la economía española.

-Claro, ¿qué pasará si Inglaterra se sale de Europa, si el mercado de azúcar cae y cierran azucareras? Son incertidumbres que pesan en sectores como la remolacha, cereales, maíz o la soja y arrastran al resto de los productos.

-Muchas explotaciones, sobre todo ganaderas, ya se han quedado en el camino por un bajón de precios que las hizo inviables.

-Una pena. Y hay jóvenes que ni siquiera se han planteado coger la ganadería. No hay incentivo, a pesar de estamos en una zona geográficamente muy buena para la producción lechera. Es imposible el relevo cuando no solo no ganas sino que estás perdiendo dinero.

-¿La agricultura entonces tiene más salida?

-Son etapas porque hablamos de este año con producciones de 4.500 kilos de media, pero el pasado nos quedamos en 1.500 ó 2.000 y el anterior parecido. Un año como éste a lo mejor lo tenemos cada 8 ó 10. Volvemos a lo de antes, la PAC está amortiguando esas pérdidas.

-¿Qué influencia tiene el campo en la economía provincial?

-Una influencia básica, porque somos la inmensa mayoría agricultores y ganaderos, aunque cotizantes apenas llegamos a los cinco mil. Cuando hay un buen año en el comercio de Zamora se ve alegría. Pero si viene un año de sequía lo notan inmediatamente. El campo y la ganadería son el mejor termómetro para la economía de la provincia. Está claro.

-De aquí a un periodo de diez años de qué situación le gustaría estar hablando.

-Me gustaría que la COAG siga al menos en el nivel que hemos conseguido y sobre todo que las administraciones, porque la sociedad creo que lo tiene reconocido, nos vean como un sector estratégico. La nuestra es una profesión digna, que se reconozca como tal.

