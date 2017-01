Santa Clara de Avedillo sufre una avería telefónica durante dos días

Los vecinos de Santa Clara de Avedillo llevan 48 incomunicados por teléfono tanto fijo como móvil e internet en una localidad donde prácticamente toda la población tiene contratado el servicio con Movistar, que es la única compañía con señal suficiente en el repetidor que llega al pueblo.

Además de no poder llamar por teléfono la falta de servicio repercute el día a día del trabajo que desempeñan determinados profesionales como es el médico, que según cuenta el alcalde del municipio Antonio Amigo González no puede hacer recetas,. Tampoco funcionaba la conexión en el Ayuntamiento o una de las granjas instaladas en el municipio que tiene todos los sistemas automatizados y que con esta falta de señal no funcionan correctamente.

"Esta noche (por ayer) ha tenido que dormir allí un sobrino mío porque no llegan las incidencias hay que estar al tanto de que el engranaje funcione", relata el representante municipal

Tanto la ciudadanía como los representantes políticos denuncian que han intentado reiteradamente hablar con la compañía, pero que no logran dar con ningún responsable que les de información sobre lo que sucede ni se comprometa a su reparación.