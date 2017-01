Peleas sube la basura a la residencia y obliga a pagar a casas deshabitadas

Cada vivienda o negocio de Peleas de Abajo pagará una tasa de basura de 60,80 euros, mientras que la residencia de ancianos abonará 300 euros, según la modificación de la ordenanza municipal que acaba de entrar en vigor. En el nuevo texto el Ayuntamiento explica que el "hecho imponible estará constituido por la prestación del servicio, de recepción obligatoria, de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en los inmuebles de naturaleza urbana del municipio de Peleas de Abajo y se encuentren incluidos en el censo del impuesto sobre bienes inmuebles". E indica que "por carácter higiénico sanitario del servicio, es obligatoria la utilización del mismo en todo el municipio en que se presta de manera efectiva, no quedando ninguna persona física o jurídica eximida del pago aunque no arroje basura de forma periódica. No siendo admisible la alegación de que el inmueble no se ocupa continuadamente para eximirse del pago de la presente tasa".

Peleas además ha modificado la ordenanza relativa al agua potable para hacer constar que "serán de cuenta del propietario aquellas averías que se produzcan del contador hacia dentro" y que "cuando algún abonado cause baja, al solicitar de nuevo el alta deberá abonar los derechos de enganche cualquiera que fuese el motivo de la baja".