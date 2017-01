La celebración, se recuperó en 1940 y perduró hasta el 1 de enero de 1960

Los carochos han formado par de la historia viva de Riofrío durante décadas, quizás siglos, conviviendo realidad y leyenda, convirtiéndose en parte imprescindible sus raíces etnográficas, sociales y culturales. Nadie como Juan Francisco Blanco González, director del museo de "Los Carochos" y autor de "Ritos y Tradición en Aliste" conocen sus entresijos. En Riofrío en 1937, 1938 y 1939 no salieron los carochos: "Un día aciago de 1936 comenzó un sanguinario enfrentamiento entre hermanos, la Guerra Civil. Durante tres años no hubo lugar para otra cosa que no fuera la muerte y el llanto.

Los mozos tenían otras ocupaciones más perentorias que felicitar el Año Nuevo a los suyos, no había nada que felicitar, pero mucho que reprochar, incluso la muerte. No pudo ser en ese tiempo porque estaban matándose entre ellos. Nadie supo como, pero algunos regresaron y las heridas, las del cuerpo y del alma fueron curándose poco a poco". Regresaron en 1940, hasta 1960: "Cuando los mozos buscaron otros horizontes y los viejos mitos murieron por primera vez". En octubre de 1972, fiestas patronales, se decidió recuperarlos y el 1 de enero de 1973 volvieron a salir. A partir de 1979 los carochos nunca faltaron a su cita de Año Nuevo y ya van 39 años cultivando la tradición más pura y ancestral.