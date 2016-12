El PP denuncia que Roales paga demasiado a Zamora por el saneamiento

La Corporación Municipal de Roales del Pan ha aprobado el convenio con La Hiniesta para cobrar el saneamiento de las aguas residuales del municipio vecino. El portavoz de la oposición, el popular Miguel Ángel San Martín, denuncia que el precio, 0,4121 euros el metro cúbico, "es muy superior al coste de depuración". La alcaldesa de Roales, Berna Miguel, replica que ese es el precio que Roales paga a Zamora, "es una tasa por un servicio, no para que se enriquezca ninguno de los tres municipios", y recuerda que la Corporación de La Hiniesta está de acuerdo y que existe un caudalímetro calibrado por técnicos de ambas instituciones. "Nosotros no hacemos las cosas a ojo, como él", asevera.

Asimismo, el portavoz del PP critica que el Ayuntamiento de Zamora no haya participado en las negociaciones . La regidora ha explicado a este diario que "probablemente la situación ideal sería que una mancomunidad gestionara la estación depuradora, pero no se hizo en su día, no existe, y ahora mismo nosotros estamos pagando el agua de La Hiniesta" que baja por el colector de Roales, por lo que "la única solución" para recuperar ese dinero es cobrárselo a La Hiniesta. De hecho, Roales recibirá lo pagado en los últimos años por el agua de La Hiniesta.

Filtraciones

Por otro lado, el ex-alcalde San Martín recuerda que "los vecinos de Roales estamos pagando las aguas que se introducen en el colector en el tramo que discurre desde el municipio de Roales hasta el caudalímetro, mal instalado, en el bosque de Valorio, a 4,5 kilómetros". Berna Miguel reitera que ya funciona un nuevo medidor en el límite con Zamora, y que "próximamente" comenzarán a pagar por lo que refleja ese aparato y no el de Valorio. Además, recuerda que el caudalímetro "mal instalado" sigue ahí "gracias a que Miguel Ángel San Martín firmó un convenio en 2008, quizás a cambio de alguna oferta política, aunque dos años después cambió de idea y afirmaba que era leonino". Roales se conectó a la EDAR en 2004, en 2006 el entonces alcalde San Martín anunció que aprobaría una ordenanza de saneamiento y que cobraría también a La Hiniesta y Valcabado, pero no la aprobó hasta 2009, mientras iba acumulando deuda con Zamora. Por eso Berna Miguel afirma que "hemos hecho más nosotros en un año que él en 12" y que "todo lo dejaba encima de la mesa", por eso recomienda a su predecesor "que se retire de la política, para esto no sirve".