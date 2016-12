La Alcaldía de Morales enajenará dos parcelas para ingresar dinero en las arcas municipales

El Ayuntamiento de Morales del Vino enajenará dos parcelas, una de 2.900 metros cuadrados y otra de 500 con el fin de que entre dinero en las arcas municipales. La justificación de la venta de los inmuebles es la situación contable por la que atraviesa el Ayuntamiento. La decisión fue aprobada en el pleno celebrado ayer por cinco votos a favor, tres de Ciudadanos, uno del PSOE y otro del edil no adscrito, Daniel de Mena, mientras la abstención vino del concejal de AVIMP y el voto en contra de los cuatro representantes del PP (faltaba uno). La valoración económica de las parcelas es de 150.000 euros como precio mínimo para las dos parcelas que saldrán a subasta pública, una de ellas situada en el camino de Entrala y otra cercana al campo de fútbol.

Fue precisamente este punto el que desató mayor controversia entre la oposición y el equipo de Gobierno al acusar el portavoz del PP, José María Barrios, a los grupos que apoyan al alcalde de estar diezmando el patrimonio municipal: "Estáis vendiendo al pueblo". La acusación tuvo su réplica por parte del equipo de Gobierno, que recordó a Barrios los pocos reparos que tuvo él cuando era alcalde en vender parcelas. Y justifican la necesidad de vender las fincas por la situación en que dejó Barrios las arcas municipales, con una deuda de luz de 123.000 euros que unida a los 230.000 de agua y el pago de proveedores se han llevado una buena parte de gastos corrientes del presupuesto. La amortización de la deuda ha supuesto 78.000 euros.

Desde la oposición Barrios dejó claro que su manera de gobernar era precisamente "procurar la inversión para Morales buscando financiación en otras administraciones que repercutieran poco en el bolsillo de los moralinos" y destinar dinero a amortización de la deuda y a inversiones. "Nos han acusado de deudas, pero eso ocurre en todos los ayuntamientos cuando llega una corporación nueva. Yo prefiero aumentar ingresos antes que reducir gasto". Fue el tesorero, Iván Gómez quien le recordó como las administraciones superiores ahora también están en crisis, con lo cual el dinero que reparten es menor "y si usted tiene buenos contactos con ellas le invitamos a que lo demande".

La cuenta general de 2015 que figuraba en el orden del día para su aprobación fue finalmente retirada del Pleno ya que no se había cumplido el plazo de exposición pública.

Fuera ya del orden del día los diferentes grupos políticos presentaron distintas mociones como por ejemplo la del Partido Socialista para reclamar que el remanente de tesorería de la Diputación se reparta teniendo en cuenta criterios como la población y los servicios básicos que preste el Ayuntamiento. Un punto de vista sobre el que se posicionó el portavoz en la oposición recordando que "igual que pedimos autonomía municipal debemos dársela a otras administraciones" y mostrándose en contra del reparto en función del número de habitantes apuntando "Si a nivel nacional se tuviera en cuenta ese criterio a Zamora no le llegaría nada". El portavoz de AVIMP, José Bodego solicitó que los plenos se realizaran por la tarde para que pueda venir más público. Ciudadanos dio cuenta de la auditoría de consumo energético que han realizado y en la que basan el proyecto que se llevará a cabo en Morales para sustituir más de 250 luminarias por puntos de luz led, teniendo como principal novedad que de la inversión del proyecto se hagan cargo las empresas que concursen con diez y doce años de garantía. Nuevamente José María Barrios instó a la solicitud de subvenciones a través del IDAE o fondos europeos para ejecutar el relevo energético si bien Gómez Rojo recordó que los ayuntamientos adscritos al IDAE no han podido ejecutar las obras. Desde el PP también se solicitó vía moción que se comunique a los concejales con diez días de antelación si el pleno previsto trimestralmente no se va a desarrollar en la fecha establecida y asimismo que se convoque una junta de portavoces para fijar nueva fecha. La propuesta la votaron todos los concejales a favor.