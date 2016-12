Podemos expone en Ilanes los grandes problemas del medio rural

Foto C. P.

Los representantes del Círculo de Podemos Alejandro Rodríguez, por Sanabria, y Alejandro Fernández, el enlace provincial, presentaron esta semana el manifiesto "Podemos ser Rurales" que defiende "aumentar la visibilidad de los problemas en el ámbito rural, especialmente la despoblación, de cara a la II Asamblea Ciudadana Estatal". El Círculo reclama que este problema se incluya en la agenda política del Gobierno. Los miembros del Círculo Sanabria celebraron la reunión en Ilanes.

Los representantes de Podemos trataron de nuevo el problema del Centro de Salud de Puebla con la ausencia de numerosos médicos "que hace peligrar el servicio de guardias y se debatió posibles movilizaciones en defensa de la sanidad rural en la comarca".

Podemos Sanabria calificó de "éxito rotundo" la concentración realizada el pasado 17 de diciembre, en la estación de Puebla de Sanabria, para defender la construcción de la estación de Alta Velocidad en Otero, convocada junto con otros partidos y asociaciones. Los asistentes a la asamblea subrayaron la destacada participación de los ciudadanos. El debate abarcó el conflicto de los vecinos del barrio de San Francisco, en Puebla, movilizados contra la antena de telefonía. El Círculo "siempre ha prestado su apoyo a los vecinos, y se seguirán tomando medidas para solucionar este problemas lo antes posible" señalaron desde la formación comarcal. En estos momentos solo hay dos círculos activos en Zamora, el de Sanabria y el de la capital provincial.

En la asamblea también se expuso la actitud del alcalde del Ayuntamiento de Cobreros que "de nuevo no ha respondido oficialmente a la solicitud de local presentada para celebrar esta asamblea". De forma informal, comunicó que "la solicitud no se había hecho con suficiente antelación". El Ayuntamiento de Galende, por contra, "no puso obstáculo alguno al uso de un local".