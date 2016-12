El Ayuntamiento de Fuentesaúco presupuesta 30.000 euros para doblar el vallado de toros

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuentesaúco, presidido por el alcalde popular Gaspar Corrales, sacó ayer adelante los presupuestos generales para el ejercicio 2017, con unos ingresos cifrados en 1.222.654 euros, y unos gastos de 1.173.019 euros. Fueron aprobados con los votos favorables y mayoritarios del PP y en contra de los socialistas que justificaron su decisión en "que estaban poco elaborados, que eran una copia de otros años y que algunas partidas no cuadraban" al decir de la socialista Encarnación Sánchez.

La Alcaldía expresó ayer su satisfacción porque el Ayuntamiento "cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, con la regla del gasto y con el nivel de deuda, que está en el 38%". Sin embargo lo más resaltado por Gaspar Corrales fueron las cuantías destinadas a inversiones, entre las que destacan 30.000 euros para construir un doble vallado en los festejos taurinos. Es de recordar la muerte de un aficionado en los festejos de este año tras penetrar un astado en un callejón al desmantelar la talanquera que cerraba el paso.

También recoge el Equipo de Gobierno saucano un gasto de 45.000 euros para el arreglo y el acondicionamiento de calles en la villa, así como gastos para adecuar un local municipal con aire acondicionado para hacerlo más habitable durante los calurosos meses de verano.

Otra de las partidas que tiene contempladas el Ayuntamiento en el presupuesto aprobado es una cuantía de 30.000 euros que se destinarán a la adquisición de maquinaria para el comedor social. Corrales señaló que "hace falta un horno grande y una peladora de patatas" para atender debidamente a los servicios del comedor. Expresó su sorpresa por el significativo número de comensales que acuden al comedor, que suman unas 54 personas. "Queremos empezar con el servicio a domicilio pero hasta que no dispusiéramos de la maquinaria no era posible" manifestó. La Alcaldía confía en iniciar el servicio a domicilio "a partir del 15 de enero".

En otro orden de asuntos también salió adelante la creación de una licencia de transporte clase "c" para ejercer de taxista con un vehículo de más de cuatro plazas. "Hay demanda" dijo el regidor. Igualmente se dio luz verde a la adhesión de Fuentesaúco a la Asociación "Ajo de la Guareña, Toro y Tierra del Vino". "La marca de calidad es positiva y Fuentesaúco tiene una gran producción" apuntó el alcalde.

La contratación del torilero fue uno de los asuntos que el grupo socialista rebatió con énfasis, haciendo hincapié en que "ha salido de ojo y sin haber concurso ni oferta pública". Es un puesto "de tres días a año con su seguridad social". La Alcaldía justificó su decisión en que "debe ser una persona que entienda del tema de toros y que no puede ser cualquiera", el PSOE afirma que "los puestos de trabajo deben salir con una oferta pública". "No decimos que no sea el chico más ideal pero el puesto debe ser publicitado" dijo ayer Encarnación Sánchez. La cuantía presupuestada es de 1.000 euros y 400 euros de seguridad social. Los socialistas también reclamaron ayer que se estableciera "un día fijo" para la celebración de los plenos.