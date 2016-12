Movilización en Puebla el día 7 de enero por la "precariedad" de la sanidad rural

"La "precaria" situación de la sanidad en el medio rural ha impulsado una movilización, el día 7 de enero en Puebla de Sanabria, convocada por la Alianza UPA-COAG que vuelve a salir a la calle -ya lo ha hecho en anteriores ocasiones en Lubián o Mombuey- en defensa de un servicio básico como es la dotación de médicos y enfermeras.

Esta organización sostiene que "los habitantes del medio rural no son ciudadanos de segunda. Es población más envejecida, distantes en su mayor parte de los centros de salud, que requieren aún mayor atención sanitaria y de cierta continuidad en los médicos conocedores de sus dolencias". Por ello exigen que "no se supriman más médicos en el medio rural, y dadas las especiales condiciones de las guardias, deben cubrirse al menos la totalidad de las plazas existentes".

José Manuel Soto, representante de la Alianza en la comarca de Sanabria, alude a las cifras que acaban de hacerse públicas sobre la evolución de la población, que en Zamora vuelven a arrojar datos preocupantes con la constante pérdida de habitantes, de forma muy acentuada en el medio rural. "No podemos aceptar que los pueblos se mueran por las decisiones de los políticos que no apuestan por los servicios básicos". La situación denunciada en el centro de salud de Puebla y las carencias en los consultorios rurales, por falta de médicos vuelve a movilizar al mundo rural de la mano de la Alianza UPA-COAG; "no nos van a achicar, lucharemos hasta el final por una vida digna en los pueblos", sentencia Soto.