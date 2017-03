Una nueva oportunidad para lograr la salvación

El Quesos El Pastor tendrá esta tarde en el Angel Nieto una nueva oportunidad para dejar prácticamente sentenciada la continuidad un año más en la máxima categoría del baloncesto femenino español, aunque para ello tendrá que ganar a un duro enemigo como será Mann Filter, y esperar que CREF ¡Hola! pinche en casa ante el Gipuzkoa.



La situación es pues muy complicada porque si ganan las naranjas todo se pondrá de cara, pero una derrota dejaría al Quesos El Pastor en una complicadísima situación, igualado tal vez a puntos con CREF -si gana- pero con el basketaverage favorable a las madrileñas.



El equipo naranja afronta este encuentro además con la importante baja de la serbia Nina Bogicevic que todavía no se ha recuperado del esguince que sufrió antes del partido contra Gipuzkoa. Por contra, reaparece Starr Breedlove que no jugó la semana pasada ya que viajó a Estados Unidos por el fallecimiento de su abuelo.



El enemigo de esta tarde será de gran nivel, un Mann Filter que dispone de dos jugadoras de verdaderas garantías bajo los tableros como son la internacional española Luci Pascua y la eslovaca Katarina Tetemondova, a las que acompaña la americana Alisia Jenkings. La gran anotadora es Roneeka Hodges, y junto a ella actúa en el ala, la ex del Zamarat Natalie Van den Adel y las zaragozanas Carolina Esparcia y Alicia Villegas.



Además, en el puesto de base actúa la inglesa Rachael Vandelwal que ha desarrollado su carrera deportivas en los últimos años en España, y junto a ella, la montenegrina Snezana Aleksic que posee un gran poder anotador.



Pero tal vez el mayor capital deportivo que atesora el Mann Filter sea la presencia en el banquillo de Víctor Lapeña, ayudante de Lucas Mondelo en la Selección y ex de Perfumerías Avenida.



Lucas Fernández intenta sacar presión a sus jugadoras reconociendo que "nuestro planteamiento no está solo en estos cuarenta minutos sino en tratar de sumar el mayor número de victorias en las cuatro jornadas que restan. Cometeríamos un error importante si cifraramos el éxito o el fracaso solo en los siguientes cuarenta minutos y en conseguir la séptima victoria". Lucas Fernández recuerda que "por el esfuerzo económico que ha hecho CREF y también Canarias y la igualdad de la Liga, van a competir bien y van a tener oportunidades de ganar".



El entrenador del Quesos El Pastor huye de pensar en las posibles victorias de sus rivales directos: "Nosotros trabajamos para que la presión sea la que nos ponemos a nosotras mismas, la que nos ha llevado a superar dificultades y llegar a este tramo final con una victoria por delante a pesar de las diferencias de plantilla. Esperemos que esa presión se convierta en un espíritu de lucha aún más grande, en una confianza mayor en lo que hacemos. Intentaremos dar la vuelta a esa posible presión exterior".



Respecto a la baja de Bogicevic, Lucas Fernández reconoció que está trabajando muy bien con los fisios y los médicos, "pero no estará de partida porque no está aún en las condiciones óptimas para poder ayudar al equipo".



El Club Deportivo Zamarat celebrará un año más el "Día Naranja" para apoyar al equipo en su lucha por la permanencia y con este motivo, todos los socios del club podrán acudir al encuentro acompañados de un invitado y todas las personas que vayan equipadas con prendas de color naranja tendrán entrada libre al recinto.



Además, el CD Zamarat aportará a los actos celebrados con motivo del Día Internacional de la Mujer, la entrada libre para todas las mujeres que deseen presenciar el emocionante partido de esta tarde.