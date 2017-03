Quesos El Pastor, ante otra oportunidad para la salvación

Una oportunidad más se le abre al Quesos El Pastor para terminar de cerficar su permanencia por sexta vez en la máxima categoría del baloncesto español femenino. Será esta tarde en el Angel Nieto frente a un rival que nunca se le ha dado nada bien al equipo naranja.

El Cadí, llega a Zamora situado en la novena posición y con suficientes opciones como para seguir luchando por el play off que tiene a solo dos victorias. De ahí que el equipo pirenaico se presente como un rival temible ya que además dispone de una muy buena plantilla.

En la dirección del juego cuenta con la alemana Svenja Brunckhorst y con la norteamericana Jude Schimmel, fichada en el pasado mes de enero; también juegan como exteriores, la ex del Zamarat Andrea Vilaró, Marta Montoliu y Tania Pérez, tres jugadoras jóvenes pero ya con mucha experiencia a sus espaldas. Un pilar fundamental es la internacional Belén Arrojo; y también han pasado por la Selección Española Georgina Bahí y Nogaye Lo, que se alternan en el juego interior con Tirera Meiya y Carla Escuert. No cabe duda de que se trata de un "roster" muy equilibrado al frente del que se sitúa Joan Carlos Pié que cumple una nueva temporada en La Seu demostrando su buen hacer como entrenador.

Quesos El Pastor llega a este difícil compromiso con el lastre de la derrota encajada el pasado sábado en Bembibre, una derrota que le mantiene a tiro del CREF ¡Hola! en la lucha por la permanencia. Lucas Fernández no dudó en asegurar ayer que "el partido lo afrontamos con ilusión, con ganas de afrontar una jornada en casa intersemanal en la que venimos de jugar un partido muy difícil en el que estuvimos bien en los dos primeros cuartos, pero tras el descanso, no estuvimos al nivel". "Siempre tenemos la sensación de que podemos hacer algo más -añadió el técnico manchego en alusión a la derrota en Bembibre- y de que tenemos que hacer algo más. Y con la sensación de que tenemos que ser capaces de manejar mejor las situaciones en que estamos por detrás en el marcador. En los dos últimos cuartos caímos en las precipitaciones por querer volver demasiado pronto al partido, a pesar de que la desventaja no era grande. Eso es experiencia y algo para lo que trabajamos cada día, reducir nuestros errores o, por lo menos, que no se repitan".

En las filas del Quesos El Pastor será duda Starr Breedlove cuyo abuelo falleció ayer y tendrá que decidir si viaja hoy a Estados Unidos o no.