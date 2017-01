Oportunidad de oro perdida para el Quesos El Pastor

Isabela Ramona apareció en momentos importantes pero no fue suficiente.

Isabela Ramona apareció en momentos importantes pero no fue suficiente. Foto J. L. F.

El Quesos el Pastor perdió ayer una oportunidad de oro al caer ante el penúltimo (64-61) en un encuentro en el que la victoria les hubiese permitido no solo abrir brecha con la zona de descenso directo sino dar un paso hacia la permanencia, pero tal y como auguró Lucas Fernández, no fue fácil y las fases malas del partido, que fueron demasiadas, pasaron factura ante un equipo que se jugaba mucho. El encuentro arrancó de forma dubitativa para ambos planteles y con un Quesos El Pastor muy fallón bajo el aro y permisivo en el rebote, aunque las madrileñas también se mostraban frías en pista. Prueba de ello es que hubo que esperar casi tres minutos para que se inaugurara el marcador, y fue la local Imovbioh quien lo hizo. El Zamarat seguía sin estar cómodo hasta que ya con cuatro minutos transcurridos Pocek puso el 4-2 en el marcador, y el juego naranja pareció arrancar, aunque no lo suficiente. Viendo que la situación se complicaba (9-4, en el minuto 7), Lucas pidió tiempo muerto y la premisa funcionó. Las naranjas dieron un paso al frente, con Marina Delgado en pista (aunque tuvo muy pocos minutos por su lesión de tobillo) y con Pocek tirando del equipo para recortar de nuevo distancias e irse al segundo tramo con un igualado 11-10.

Al Quesos El Pastor le costaba mantener una regularidad en la intensidad de su juego, y cualquier bajón de rendimiento era bien aprovechado por las jugadoras que lideradas por Bettencourt y Dunham volvieron a tomar ventajas que eran igualadas al instante por Pocek y Richards en un toma y daca constante. Eran los mejores minutos de las naranjas y la jamaicana se echó el equipo a la espalda, superando a sus rivales en el rebote, para ponerse por primera vez por delante (21-22). La intensidad del partido no se rebajaba y la necesidad de Hola se vio en una nueva arrancada que les permitió llegar al descanso 34-28.

La reanudación tuvo un comienzo bastante engañoso y es que tras un triple de Bartonova que invitaba a la esperanza (34-31), las locales tiraron de casta y estuvieron acertadas para situarse 10 arriba en tres minutos, y poner las cosas, de nuevo, complicadas. Bettencourt, Imovbioh y Dunham estaban siendo una pesadilla para Zamarat que volvía a no encontrarse cómodo, mérito de las rivales.

Lejos de rendirse, el Quesos El Pastor pudo encontrar el camino para no irse del encuentro y es que en cuanto recuperaban el acierto en el rebote y se mostraban más agresivas en defensa, devolvían el equilibrio al electrónico madrileño para llegar al último tramo con todo por decidir (46-43).

Era el último y definitivo cuarto y el Quesos El Pastor pareció dispuesto a todo.

Tras una tempranera canasta local, primero Bogicevic y después Ramona subieron la tensión al poner el empate a 48 a falta de siete minutos, para que poco después Pocek devolviera una mínima ventaja (48-50).

El juego zamorano subió en ritmo, mientras que las madrileñas apostaban por el juego exterior de la mano de Pedrals y Bettencourt que pusieron a las suyas 7 arriba (59-50) a falta de tres minutos. Era el momento de apurar, pero la situación se pudo mucho más cuesta arriba con la eliminación por faltas de Pocek, aunque las canastas de Gastaminza y Breedlove devolvieron a las naranjas al partido para los últimos compases (59-54).

Fue un final de infarto, con Ramona también fuera y las madrileñas sin Pedrals, en el que CREF Hola trató de recuperar la calma y jugar su ventaja agotando las posesiones, mientras que las naranjas intentaron forzar la prórroga desde la línea de tres y situarse tres abajo a falta de tres segundos (62-59). Sin embargo, dos tiros libres postreros para las locales acabaron con cualquier opción en un encuentro que se pudo haber ganado, pero la necesidad de CREF fue más poderosa y el juego de las del Zamarat insuficiente para sumar el sexto triunfo de la temporada.

Con este resultado, unido al resto de marcadores de la jornada de ayer, el equipo pasará de nuevo la semana tercero por la cola, aunque con menos renta respecto al descenso directo. Canarias, que perdió frente a Gernika, continúa en el puesto de colista con tres triunfos en su casillero, mientras que el otro puesto de descenso directo sigue siendo para CREF que, no obstante, ya suma cuatro triunfos, uno menos que el CD Zamarat.

Mientras, con seis victorias, están Bembibre y Gipuzkoa, y el liderato sigue perteneciendo al incombustible Avenida.