Jelena Jovanovic también deja el Quesos El Pastor

El CD Zamarat anunció ayer de forma oficial las bajas acordadas con dos de sus jugadoras, Chanel Mokango y Jelena Jovanovic: "Agradecemos su profesionalidad y les deseamos suerte para el futuro de su carrera", señaló una breve reseña publicada ayer en las redes sociales.

El equipo naranja tendrá ahora que maniobrar para cubrir estos dos importantes puestos de Chanel Mokango que, como ya inforó ayer este periódico, pidió la rescisión tras recibir una oferta más sustanciosa, ejecutando la cláusula que había firmado cuando se incorporó al Quesos El Pastor al comienzo de la Liga.

En cuanto a la serbia Jelena Jovanovic, su rendimiento no ha llegado a ser el esperado y finalmente se ha alcanzado un acuerdo para que también cause baja. Ahora el club tendrá que tomar una difícil decisión para cubrir estas dos posiciones en la plantilla: o bien apostar por una "center" de garantías como era Mokango y recurrir a alguna jugadora en formación para compartir con Ramona el puesto de alero; o por el contrario, descargar toda la responsabilidad del juego interior sobre Shereesha Richards y Amaya Gastaminza, buscar una jugadora joven que ayude bajo los tableros, y buscar en el mercado una exterior anotadora que palíe las deficiencias en el tiro desde el perímetro que tiene el equipo que dirige Lucas Fernández. Nnguna de las dos opciones parece sencilla, principalmente por la precariedad económica del club, y por la dificultad para encontrar jugadoras libres en estas fechas y más teniendo en cuenta que no se puede recurrir al mercado americano ya que los puestos de extranjeras están cubiertos por Isabela Ramona y Starr Breedlove.