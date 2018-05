Del Olmo teme que se paralice la reforma de la financiación por la moción de censura

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, expresó ayer el temor de una paralización de la reforma del modelo de financiación autonómica ante la existencia de un "problema mucho mayor" como es la presentación de la moción de censura por parte del Partido Socialista. "El Gobierno central está ahora en otras cuestiones muy importantes y no puedo criticar la pérdida de tiempo. Es verdad que el Ministerio de Hacienda lleva un año mareando la perdiz y convocando las comunidades a nivel técnico, por lo que ha habido retraso", aseveró.

Del Olmo, quien acudió a la presentación de un informe de Foro Universidad Empresa, vio "difícil" que el proceso de financiación autonómica no se paralice ante una moción de censura y el Gobierno desconoce lo que va a ocurrir. No en vano, recordó que el presidente del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, es en "última instancia" quien debe liderar una reforma de este calado. Además, precisó que el nuevo modelo debe ser aprobado por una ley, tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado. Pese a reiterar que una moción de censura es algo de mucha relevancia, subrayó que la financiación autonómica también lo es porque influye a la hora de prestar unos mejores servicios públicos, que deben estar bien dotados presupuestariamente. "Cuando uno va al hospital a que le operen de una rodilla, lo que quiere es que haya recursos", apuntó. Estas declaraciones fueron realizadas por Pilar del Olmo antes de que hoy venza el plazo para enviar las alegaciones al informe elaborado por el Ministerio de Hacienda. Afirmó que la comunidad prepara sus alegaciones en base a los acuerdos firmados con los grupos políticos de las Cortes y los acuerdos suscritos con otras autonomías. También señaló que la Junta presentará un documento que recoja la postura de Castilla y León. La consejera de Economía y Hacienda quiso dejar claro que el informe del Ministerio es "genérico" e "inconcreto", donde no hay cifras ni referencias a las comunidades. Ante este panorama, no se atrevió a dar una fecha para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.