Felipe VI reivindica el "prestigio" de la universidad, aunque reconoce que necesita "reformas"

El rey de España, Felipe VI, acaba de inaugurar el IV Encuentro de Rectores Universia en el Palacio de Congresos de Castilla y León de Salamanca, con una llamada a "reivindicar la importancia y el prestigio de la universidad", no sin reconocer que la institución necesita "todo el apoyo" para que en el siglo XXI pueda seguir realizando un papel pionero, que "exige siempre reformas y actualizaciones".

Las palabras del monarca han sido el punto de partida al encuentro, que coincide en Salamanca con la celebración del VIII Centenario del nacimiento de la universidad "decana" de Iberoamérica, una de las más antiguas del mundo. Felipe VI ha dicho, dentro del foro organizado por el Banco Santander, que el encuentro "convierte a Salamanca en el mayor referente mundial de la universidad", en referencia a la participación de 700 rectores de universidades de casi treinta países, con especial participación de las instituciones iberoamericanas.

Foto de familia previa a la inauguración.

Asimismo, el rey ha enfatizado que "la economía ha recuperado la senda del crecimiento, pero tenemos grandes retos por abordar en igualdad y sostenibilidad". Dentro de los grandes desafíos mundiales del presente, tanto el jefe de Estado como el resto de intervinientes en el acto inaugural han colocado a la universidad como uno de los principales motores del cambio, al objeto de conseguir un mundo más justo, inclusivo y diverso.

Especialmente didáctico y aplaudido fue la intervención del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha subrayado el papel del "profesor", del "educador", previo al del propio político en la historia. De Sousa ha lanzado proclamas como "no hay educación sin cohesión social" o "donde no hay cohesión, hay populismos". El presidente luso ha reconocido que la universidad necesita cambios, abrirse al mundo y reconocer problemas como los conflictos armados o el drama de los refugiados.

Anfitriona del encuentro en calidad de presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha alabado el papel histórico de la Universidad de Salamanca, para destacar el papel de las instituciones dedicadas a la enseñanza. "La educación no es todo, pero sí casi todo". Botín ha destacado que es "clave" para construir una sociedad "más próspera". En la universidad "aprendemos que la educación, la ciencia no tiene fronteras", ha añadido.

En la sesión inaugural ha intervenido también el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha mostrado el orgullo de la comunidad por figurar a la cabeza de la educación del país, como lo demuestran los datos de los sucesivos informes Pisa. Herrera ha citado algunos de los retos más importantes que la enseñanza superior tiene por delante. Debe, a juicio del presidente regional, dar respuesta a la evolución demográfica, generar un "desarrollo más humano, inclusivo y sostenible", al tiempo que ha de contar con los medios más avanzados para "transmitir conocimiento y gestionar" estas instituciones, promover "el humanismo que tanto necesitamos".

Anfitrión del encuentro en calidad de rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, llamó a trabajar "todos juntos" para poder lograr que "las universidades iberoamericanas cumplan las necesidades de nuestro pueblo, la calidad de los rectores y expositores harán que nos acerquemos más a esta mesa".

Tras la inauguración oficial y con una sesión previa con varias expertas en el ámbito de la universidad y la empresa, comienzan las sesiones y debates en diferentes polos, que contribuirán a redactar la "Declaración de Salmanca", documento central del congreso, que ha de preparar a la enseñanza superior para afrontar los retos futuros.