El 95% de los enfermos de Hepatitis C logra curarse con los nuevos fármacos

El 95 por ciento de los enfermos de Hepatitis C tratados con los nuevos fármacos logró curarse en Castilla y León. Desde que se autorizada su uso en el sistema público, los recibieron 4.595 pacientes de la Comunidad, de los que 1.188 son enfermes vallisoletanos, según datos de la Consejería de Sanidad, facilitados por el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid.

Asimismo, aseguró en un comunicado que es posible eliminar la Hepatitis C en la próxima década en Castilla y León para lo que recomendó evitar prácticas de riesgo. De acuerdo con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2030 es diagnosticar al 90 por ciento de los infectados y conseguir tratar al 80 por ciento de los diagnosticados.

Desde el año 2015, los nuevos fármacos autorizados por el Sistema Nacional de Salud logran curar la enfermedad hasta en el 95 o 100 por 100 de los pacientes. Además, en ese ejercicio, el Ministerio de Sanidad aprobó el Plan Estratégico de la Hepatitis C, que plantea la necesidad de detectar los casos ocultos de la enfermedad, prevenirla y en ultimo termino conseguir su eliminación.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la lucha contra la Hepatitis, que se celebra el sábado 19 de mayo, el Colegio consideró importante concienciar a la población de la necesidad de evitar situaciones de riesgo como el consumo de drogas, el uso de agujas no desechables para piercings o tatuajes, y las conductas sexuales de riesgo sin protección

En el Área Oeste de Valladolid, en el año 2015, se puso en marcha la estrategia de búsqueda activa de pacientes diagnosticados de hepatitis C, no controlados en una consulta especializada, que se convirtió en la estrategia de Sacyl para la Comunidad. También, consideró fundamental la búsqueda de la enfermedad en pacientes que no la conocen, solicitando la serología de la hepatitis C, en pacientes expuestos a situaciones de riesgo. Se trata, recordó, de una prueba "sencilla y barata" que detecta a pacientes que pueden estar infectados.

El Colegio de Médicos de Valladolid recordó que se trata de una enfermedad evitable, curable, y que cuando esto se hace en las fases iniciales de la enfermedad, se consigue el control total.