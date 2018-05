La Consejería de Sanidad elimina la vacunación de la hepatitis B en recién nacidos

La Consejería de Sanidad ha decidido eliminar la vacunación rutinaria de la hepatitis B en recién nacidos y sólo la administrará en las primeras horas de vida a los bebés de madres portadoras, para los que también mantiene la inmunoglubina HB en las primeras 12 horas de vida. En estos niños la pauta de vacunación será de cuatro dosis a los 0, dos, cuatro y once meses. Así lo recoge la última actualización del calendario de vacunación infantil de Castilla y León para 2018, consultado por Ical, que además precisa que para los niños de madres no portadoras la pauta de vacunación frente a la hepatitis B será de tres dosis, a los dos, cuatro y once meses de edad, a través de la vacuna hexavalente.

Esta decisión se toma por el alto seguimiento de las madres embarazadas a las que se somete a una numerosa batería de pruebas, incluidas las de hepatitis B, lo que permite conocer al profesional médico que la atiende en el parto si es portadora o no y actuar en consecuencia. Se trata de eliminar esta primera dosis, con lo que Castilla y León sigue los pasos de otras autonomías que hace tiempo que la suprimieron y en consecuencia con las recomendaciones de las sociedades científicas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de ayer la adquisición de 409.700 unidades de diferentes tipos de vacunas con las que atender, durante dos años, las necesidades de inmunización correspondientes a distintas enfermedades de transmisión que forman parte de los calendarios vacunales infantiles y de adulto en Castilla y León. En total la adquisición de los distintos lotes correspondientes a estos suministros sanitarios alcanza los 8.586.468 euros.

Junto a las ayer autorizadas, la Junta ya ha tramitado o ha planificado, a lo largo del presente ejercicio, la gestión administrativa de la contratación del suministro de las vacunas frente a la gripe, en sus distintas presentaciones; la antineumocócica tridecavalente; frente al neumococo polisacarida 23-valente; frente al meningococo B; difteria y tétanos; fiebre amarilla; la tifoidea; y la vacuna antirrábica.