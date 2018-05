Sarrión no descarta presentarse a los comicios del año que viene

El coordinador regional de Izquierda Unida y procurador en las Cortes, José Sarrión, señaló hoy que "no ve razones" que impidan presentarse encabezando una lista en los próximos comicios municipales y autonómicos de 2019.

"Si se pudiera impulsar ese movimiento de unidad de abajo hacia arriba que queremos no habría inconveniente en presentarse ya que nuestros estatutos limitan a ocho años la permanencia en un cargo público", dijo, pero para ello antes "debe decidirlo la militancia y así acceder a un proceso de primarias abiertas donde puede votar todo el mundo".

Respecto a la posibilidad de que IU se presentara a las elecciones con otra formación política dijo que de momento "no hay nada diseñado" y apostó porque "no se produzca un debate popular o entre las direcciones de partidos", si no que a la hora de configurar una candidatura se "cuente con los actores sociales de Castilla y León, que son muy diversos al haber mecanismo para ello" y consideró un "error" abrir este proceso de unidad "con una marca ya prefijada".

En este sentido añadió que el debate de la marca "es secundario" ya que IU nació en un proceso de "convergencia" que aspira a lograr un programa de "ruptura con el actual estado de las cosas y el orden político y económico", por lo que señaló que ahora hay que centrarse "en un debate de contenidos, programas y de método democrático y de participación".

Así, recordó que pese a las críticas a los movimientos municipalistas que se formaron en las elecciones de 2015 "lo que precisamente funcionó bien fue la diversidad" ya que, en su opinión, se respetó la autonomía en cada municipio "y se apostó por que las candidaturas se hicieran de abajo hacia arriba pese a la aparición de marcas multicolor", con buenos resultados en número de concejales.

Así, recordó que donde IU participó en cinco provincias de la comunidad con otros movimientos se "mantuvo la autonomía política, identidad y proyecto y así será en los procesos de convergencia que surjan en el ámbito autonómico".

En ese sentido recordó que hace unos meses se produjo el primer encuentro autonómicas de candidaturas municipalistas que se desarrolló en Palencia y donde estuvieron Ganemos Palencia, Ganemos Salamanca, Imagina Burgos, Valladolid Toma la Palabra, Sí se Puede Valladolid, León en Común y Trato Ciudadano de Ávila con vinculación de una u otra forma a partidos políticos de izquierda y movimientos sociales.

"Se logró unir a la mayoría de fuerzas de convergencia y han tenido todo el apoyo de Izquierda Unida de Castilla y León", explicó Sarrión, que anunció un segundo encuentro para el próximo mes de junio con el lugar aún por fijar.