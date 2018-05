Rajoy llama al diálogo y a la colaboración para compartir un proyecto de nación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó ayer en Burgos al diálogo y la colaboración entre instituciones como base para compartir "un proyecto de nación" y mejorar la vida de los ciudadanos. Rajoy lanzó esa apelación en un acto en la capital burgalesa sin referirse explícitamente a la situación de Cataluña, a la espera de que haya un candidato viable a ocupar la Presidencia de la Generalitat o se tengan que repetir las elecciones.

El jefe del Ejecutivo ha presidido en Burgos la firma de dos convenios para la rehabilitación de edificios históricos y visitaba su catedral, donde se comprometía con el apoyo a la conmemoración del VIII centenario de este monumento.

A estos asuntos ha dedicado prácticamente la totalidad de su intervención y evitó contestar a los periodistas que le han preguntado por la polémica creada con las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que emitió un voto particular discrepante a la sentencia de "La Manada."

Tampoco hizo declaraciones sobre la situación en la comunidad de Madrid, que celebró ayer su día a la espera de que el PP decida la persona que propondrá para sustituir a Cristina Cifuentes.

Solo en un mensaje en su cuenta de Twitter felicitaba a los madrileños, y aseguró que Madrid es "una región pujante, dinámica y emprendedora" y se mostró convencido de que se seguirá impulsando en ella el crecimiento, el empleo y el bienestar",

En su intervención en Burgos sí hubo una referencia a las cosas que más le reconfortan en política, como el acto que presidía ayer, y a las que no lo hacen.

"Hay cosas más bonitas, como ésta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna", ha bromeado.

En concreto, Rajoy ha presidido la firma de dos acuerdos por los que se ha puesto en marcha la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción.

Ha sido al referirse a ellos cuando ha considerado que demuestran que "el diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional son el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente, para dinamizar las ciudades y para compartir, todos juntos, un proyecto de nación".