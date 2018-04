La región tendrá un centro de referencia nacional sobre cardiopatías familiares

Castilla y León va a contar con un centro de referencia nacional sobre cardiopatías familiares, ubicado en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca según ha informado el consejero de Sanidad de la comunidad, Antonio María Sáez Aguado.

El consejero se ha pronunciado así a la salida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y en el que han estado presentes los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, comunidad representada por Montserrat tras la aplicación del artículo 155. Finalmente, Sáez Aguado ha destacado el acuerdo alcanzado en el consejo interritorial sobre la conocida como "prescripción enfermera", el anuncio de la ministra de convocar para mediados de mayo un pleno monográfico sobre financiación de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la creación del título de médico de especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

En esa reunión, la autonomía pidió oficializar que los enfermeros vacunen sin prescripción médica en todas las campañas de salud pública. Durante la última campaña de vacunación contra la gripe, el personal de enfermería ya vacunó a la población sin necesidad de que un médico lo prescribiese con anterioridad, y el consejero de sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quiere que esta práctica se clarifique en el Real Decreto de Prescripción Enfermera.

Respecto a la financiación, Sáez Aguado apostó durante la Conferencia Interterritorial de Salud que lo importante es redactar una propuesta de financiación "que traslade las necesidades del conjunto del Sistema Nacional de Salud", cubriendo así tres elementos básicos: la suficiencia financiera, la evolución dinámica y la recuperación de los fondos de cohesión y de garantía asistencial.

De este modo, pidió a todas las regiones que dejasen a un lado los criterios territoriales, para pensar en el conjunto del sistema. "No se trata de hablar de dispersión y envejecimiento, de eso ya tocará hablar", concluyó Sáez Aguado. El consejero castellano y leonés mostró su preocupación porque "las comunidades autónomas no alcancen en estos momentos el principio de suficiencia financiera".

Homeopatía

Las comunidades no gobernadas por el PP han solicitado a la ministra de Sanidad, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que no se financien los productos homeopáticos y que se deje "claro" en el etiquetado que "no curan".