Herrera aprovecha Villalar para exigir a Montoro la reunión sobre financiación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, exigió ayer que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera "cuanto antes mejor" para abordar la reforma del sistema de financiación y destacó la posición de comunidad y la "conjura con los comuneros" de los gobiernos de Aragón, Asturias y Galicia en una postura sólida para garantizar la prestación de los servicios públicos.

En declaraciones poco después de llegar a la plaza de Villalar en una "visita breve" con motivo del Día de la Comunidad, Herrera, ante el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, defendió la importancia de que este órgano se reúna "cuanto antes".

Por ello, estimó que no se debe esperar a que en Cataluña se conforme un Gobierno cuando no se sabe sí será así o habrá nuevas elecciones y rechazó aplazar esta cita ante lo que consideró que es un "pulso" de los grupos independentistas. "Cuanto antes, mejor", apostilló. "Lo importante es que el ministro Montoro encuentre tiempo no sólo para declaraciones más o menos afortunadas, sino para convocarla", ironizó. Herrera afirmó que no existe un documento del Gobierno pero añadió que éste y su presidente conoce la posición de Castilla y León y del resto de comunidades, y situó como "línea roja que no se puede traspasar" que se garantice una financiación suficiente para la prestación de los servicios básicos tanto en las ciudades como en el mundo rural. El presidente de la Junta subrayó la posición de comunidad y también los acuerdos con las comunidades de Aragón, Asturias y Galicia, que calificó de una postura "sólida" y definió como la "conjura con los comuneros" de los gobiernos de esas autonomías. Preguntado de nuevo sobre la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el máster en la Universidad Rey Juan Carlos al que ahora ha renunciado, expresó su "afecto personal" con una dirigente con la que ha trabajado y colaborado y recordó que está pendiente el debate en la Asamblea de Madrid de la moción de censura presentada por el PSOE.