Los castellano-leoneses celebran el día de la región con múltiples reivindicaciones

Miles de castellanoleoneses han tomado hoy el testigo de los comuneros Bravo, Padilla y Maldonado y se han congregado en el municipio vallisoletano de Villalar para reivindicar una Castilla y León mejor en materias como sanidad, pensiones, medio ambiente y empleo, entre otras.

Unas 16.000 personas hasta las tres de la tarde, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en esta Comunidad, han mezclado sus demandas con los festejos organizados para recordar que hace casi quinientos años la derrota comunera se tornó en victoria por los avances conquistados posteriormente a través de las revoluciones en Europa.

En una de las jornadas más reivindicativas de los últimos años, casi una decena de colectivos se han movilizado para plantear sus demandas en la campa de Villalar y en el Monolito de los Comuneros, donde han aprovechado la presencia de dirigentes políticos para transmitirles sus quejas y peticiones.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañado del presidente del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el líder autonómico del PSCyL, Luis Tudanca, han copado buena parte de las miradas y atención de los manifestantes.

Uno de los colectivos que se ha hecho oír en Villalar ha sido el de las plataformas por la sanidad pública, quienes han distribuido un decálogo con medidas para acabar con los recortes y recuperar el empleo perdido en los últimos años en hospitales y centros de salud, pero también han estado presentes las demandas de los pensionistas, de las plataformas que se oponen a las minas de uranio y feldespato y de trabajadores afectados por la amenaza de despido, como Made o Lindorff, en la provincia de Valladolid.

Precisamente para financiar estos servicios públicos, junto con los de educación y asuntos sociales, el presidente de la Junta de Castilla y León ha reclamado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "encuentre tiempo" para convocar ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no sólo "para hacer declaraciones más o menos afortunadas".

El presidente de Castilla y León se ha mostrado partidario de no esperar a que haya Gobierno en Cataluña para avanzar en la financiación autonómica, ya que su formación depende de los grupos políticos que están "echando un pulso al Estado" y "cuanto antes" se convoque el CPFF "mejor". "No podemos esperar", ha remarcado.

En el caso del PSOE, Sánchez ha situado a su partido entre quienes quieren "recentralizar" competencias autonómicas, sin reconocer "la diversidad de los pueblos de España", y quienes pretenden "fragmentar, dividir y excluir" sin asumir los avances habidos tras la transición.

En el plano interno, al ser preguntado por las encuestas, Sánchez ha recetado a Tudanca "humildad, trabajo, constancia, convicciones y determinación" para afrontar el año que resta para las elecciones autonómicas en Castilla y León, frente a "tanto vaivén" de otras formaciones y el "agotamiento del PP".

Por su parte, Tudanca ha reclamado a Sánchez que se convierta en su "aliado en Moncloa", como fórmula para "dignificar" las instituciones y ayudar a los socialistas a "poner en pie" una Comunidad "lastrada" por las décadas del Gobierno del PP.

Quien se ha estrenado este año en Villalar ha sido el secretario general de Podemos en Castilla y León, el leonés Pablo Fernández, quien ha invocado el espíritu comunero para "desalojar, junto con las fuerzas hermanas", al PP del Gobierno autonómico en las próximas elecciones de 2019.

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, ha pedido no ser conformista y "ser ambiciosos" como Comunidad para crear "oportunidades" y que los castellanoleoneses puedan crear su proyecto de vida sin tener que salir fuera.

Por último, el coordinador general de IU en Castilla y León, José Sarrión, ha reivindicado una Comunidad "libre" de empresas multinacionales, que únicamente buscan "expoliar los recursos de la tierra", y un territorio guiado por los principios "feministas" de igualdad entre hombres y mujeres.