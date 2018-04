Familia refuerza la atención a víctimas de malos tratos con apoyo psicológico urgente

La Junta de Castilla y León reforzará el modelo "Objetivo Violencia Cero" con un nuevo servicio de atención psicológica de urgencia cuando una víctima acuda a dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad o al juzgado de guardia para pedir ayuda o denunciar una situación de violencia de género.

Un nuevo proyecto de atención psicológica de urgencia que ha anunciado la consejera de Familia, Alicia García, en declaraciones a los periodistas, antes de inaugurar las X jornadas nacionales de violencia de género "No entres en su juego", organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León en Astudillo (Palencia).

García ha afirmado que "no es casual" la elección de esta localidad para celebrar esta jornada ya que fue uno de los primeros municipios que se adhirió a la Red de Municipios sin violencia y ha agradecido la colaboración de la Diputación de Palencia para luchar contra la violencia de género también en el medio rural.

Antes de intervenir en la jornada García ha anunciado que el modelo de atención a las víctimas se reforzará con un nuevo servicio de "apoyo psicológico urgente" a las mujeres que se dirigen al Juzgado de Guardia o la sede de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Un servicio en el que se está trabajando de manera coordinada con los profesionales implicados en esta materia, que funcionará las 24 horas del día y que se pondrá en marcha de forma inminente. La idea es que esta intervención psicológica de urgencia se pueda activar cuando una mujer víctima acuda a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los juzgados de guardia para pedir ayuda o denunciar una situación de violencia de género.

Por otro lado, la Junta ha solicitado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolor Montserrat, que se incremente la dotación destinada por el Gobierno central al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los próximo Presupuestos Generales del Estado (PGE), así lo confirmó la consejera autonómica del ramo, Alicia García al reiterar que "el Pacto no se puede quedar en papel mojado y es imprescindible que se aumente el presupuesto". De hecho, García avanzó que ha formulado ya la petición al Ministerio, aunque "aún no he recibido respuesta".