Condenan a Gas Natural a pagar siete millones por el caso de Gaspar Arroyo

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Palencia ha condenado a la empresa Gas Natural y a Mapfre al pago de más de 6,9 millones de euros, en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo de Palencia, acaecida hace once años y que dejó nueve muertos, más de una treintena de heridos y cerca de un centenar de damnificados. El fallo no es firme y contra él cabe recuso de apelación ante la Audiencia. La jueza da credibilidad en su dictamen a los informes técnicos que se expusieron durante las vistas del juicio civil, al considerar que no está probado que la explosión se debiera a una bombona de butano y entiende que la causa principal de los hechos fue la fuga de la válvula de acometida del edificio número 4 de Gaspar Arroyo, al no estar sujeto el tubo de polietileno.

De este modo, no se considera acreditada la tesis de la compañía suministradora de gas, cuya defensa argumentó que la empresa no tenía responsabilidad alguna en el suceso, rebatiendo las declaraciones de técnicos y peritos e insistiendo en la probabilidad de que la fuga de gas que causó los hechos se debiera a una bombona de butano.

Por contra, las acusaciones coincidieron en responsabilizar a Gas Natural de la explosión de gas, y consideraron probado que hubo una fuga de gas natural que formó una bolsa en el interior del número 4 de la calle Gaspar Arroyo, que la fuga estuvo en la válvula de acometida del edificio y que esta válvula no se dañó durante su extracción para hacer las pruebas

Dentro de las indemnizaciones más elevadas se determina una compensación de 539.000 euros al Ayuntamiento de Palencia y otros cerca de 566.000 a la empresa aseguradora Allianz.