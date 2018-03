La CHD asegura que aún no se puede garantizar una campaña de riego normal

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego Ruiz, aseguró ayer que, a pesar de la mejora sustancial de las últimas semanas, las reservas de agua acumuladas todavía no permiten garantizar una buena campaña de riego en toda la cuenca, ya que la recuperación no ha sido uniforme. A día de hoy (por ayer), según explicó, no se puede confirmar un desarrollo normal de la próxima campaña de riego en Pisuerga, bajo Duero y Carrión, pero sí en el resto de la comunidad. Las organizaciones agrarias pidieron "prudencia" a hora de evitar problemas y sanciones por parte de la Confederación.