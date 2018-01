Salgueiro, sin "inconveniente" en explicar en las Cortes el trabajo realizado en la AP-6

La Delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ha aclarado que no tiene "ningún tipo de inconveniente" en comparecer en las Cortes de Castilla y León para "clarificar" al ciudadano el trabajo realizado durante la gestión del temporal que dejó más de 3.000 vehículos atrapados el pasado fin de semana en la AP-6, al tiempo que ha insistido en recomendar a los conductores que "sigan" los consejos que, "a través de los múltiples canales de información" de los diferentes organismos, "se dan" en relación al nuevo frente que dejará nieve hoy en la comunidad. Mientras, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha dado orden a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de que no reabra las autopistas concesionadas cerradas en episodios de nevadas hasta que no hayan sido supervisadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), según el organismo. Los ministros del Interior y Fomento, Juan Ignacio Zoido e Íñigo de la Serna, comparecerán la semana del 22 de enero en el Congreso para explicar la gestión del Gobierno ante el temporal del pasado fin de semana. Por último, más de mil afectados por los cortes de la AP-6 reclamarán indemnizaciones a través de la OCU.