Podemos exige el cese de Salgueiro por el caos de la AP-6 y la gestión pública del 112

El secretario regional del Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha exigido el cese de la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, por su "pésima" gestión el pasado 6 de enero ante el colapso de la AP-6 por la nevada, al tiempo que ha considerado que esta situación evidenció la necesidad de que el 112 sea de gestión pública al tratarse de un servicio "esencial".

Fernández ha lamentado que dos días después de que se viviera el corte de la autopista "no se haya dicho nada" desde la Junta, al tiempo que ha reseñado que las administraciones públicas "no han estado a la altura". "La Junta da la callada por respuesta, de qué sirve si no reacciona ante una coyuntura adversa", ha lamentado Fernández.

El líder de la formación morada en la comunidad ha insistido además en la necesidad de que se "cese" de la delegada del Gobierno, María José Salgueiro, ya que, a su juicio, ha demostrado que no ha estado a la "altura" y, además, "no ha dado explicaciones". "Es el momento de acabar con esta impunidad escandalosa, falta responsabilidad política", ha manifestado. CC OO y UPL también exigirán responsabilidades a la Junta.

Asimismo, Fernández ha condenado la gestión de la concesionaria de la AP-6, a lo que ha sumado el "desgobierno" del director de la DGT, Gregorio Serrano, por sus "erráticas actuaciones" que ha tachado de "esperpénticas". De hecho, Serrano ha vuelto a levantar la polémica al ironizado con su presencia en Sevilla el pasado domingo 6 de enero, cuando miles de personas quedaron atrapadas por el temporal de nieve en la AP-6, al afirmar que en esta ciudad funcionan "las líneas telefónicas e Internet". Precisamente, una de las críticas que ha recibido el director de Tráfico durante la gestión de la crisis del pasado fin de semana, ha sido que permaneciese en la capital andaluza, en lugar de en Madrid.

"La tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e Internet", ha escrito en Twitter, no sin antes disculparse con "todos los que estén molestos" por ello.

Además, ha recordado que hoy se celebrará el Comité de Seguridad Vial en la DGT para analizar lo ocurrido en la autopista y estudiar los posibles fallos que se produjeron para evitar que estas situaciones se reproduzcan en el futuro.

Mientras, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dio ayer orden a la Delegación del Gobierno de las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que solicite a Iberpistas (Grupo Abertis) que se ponga inmediatamente en su conocimiento cualquier reclamación de usuarios relacionada con los sucesos de los pasados días 6 y 7 de enero por el temporal de nieve.

Esta medida se une al expediente informativo que ya fue abierto el pasado 7 de enero a la citada concesionaria de la autopista de peaje, con el objeto de poder determinar si existen motivos para la apertura de un expediente de penalizaciones en virtud de lo establecido en la Ley de Autopistas.

Asimismo, el Ministerio de Fomento ha iniciado una valoración de los gastos en los que ha podido incurrir la Administración General del Estado derivados de las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la situación ocasionada por el colapso de vehículos en la AP-6 que tuvo lugar durante varias horas.