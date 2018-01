El PP avanza que la comisión eólica se convocará a partir del 15 de enero

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Investigación de las Eólicas, Juan José Sanz Vitorio, avanzó ayer que este órgano se convocará en la segunda quincena de enero, un adelanto que ya sabía el presidente del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, desde antes de Navidad. "Yo mismo se lo comuniqué personalmente hace diez quince días. Presenta ahora el recurso de amparo a las Cortes porque sabe que se van a convocar. Es un trilero y hoy ha montado un espectáculo", sostuvo.

Sanz Vitorio, que fue presidente de la Comisión en su constitución -ahora lo es el procurador Julián Ramos, alcalde de Guijuelo-, no quiso entrar en las resoluciones de la Presidencia de las Cortes frente al amparo solicitado. Sin embargo, calificó de "ejemplo de mentira permanente", tal y como calificó a los procuradores socialistas, a los que "les tiene sin cuidado todo, más allá del circo mediático en que quieren convertir la comisión". También defendió que la convocatoria no ha salido antes porque el letrado "no está".