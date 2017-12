El presidente de Renault en España critica el plan de ayudas del Gobierno

El presidente de Renautl España y director de Fabricaciones y Logística del Grupo Renault a nivel internacional, José Vicente de los Mozos, advirtió ayer de que si las administraciones españolas no cambian a la velocidad que lo está haciendo el sector en los próximos años "habrá problemas".

De los Mozos fue muy crítico con el Gobierno y aseguró que "no tiene sentido" lo ocurrido con el nuevo Plan Movalt Vehículos, que agotó en menos de 24 horas casi la totalidad de sus fondos, al igual que pasó con las ayudas al coche eléctrico recogidas en su predecesor, el Plan Movea. "No es lógico ni serio que un sector que representa el 10 por ciento del PIB de la economía española no sea escuchado por las diferentes administraciones en un tema así", sentenció.