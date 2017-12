Medora vuelve a fallar y Sanidad estudia si se deben paralizar las mejoras del sistema

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, afirmó ayer, ante los problemas que volvió a dar el sistema informático de Atención Primaria Medora, que una vez que se estabilice y no se registren problemas de acceso se valorará si es preciso parar de forma temporal las mejoras introducidas, por si estuvieran causando anomalías de acceso informático. "Hoy (por ayer) había ya 3.20 usuarios conectados trabajando y los inconvenientes se daban no tanto para acceder si no en el funcionamiento y ritmo", señaló.

Para tratar de solucionar los problemas, han estado trabajando todo el fin de semana y lo siguen haciendo tanto los técnicos propios como los de las empresas HP y Oracle y, de forma paralela, precisó Sáez, "se hará una evaluación de Medora por si es preciso que se posponga el desarrollo de algunos mejoras que se han incorporando estos meses y que también pudieron ser causa de otras anomalías que ya se dieron en febrero y en el año 2015".

No obstante dijo que estas mejoras introducidas en Medora han reforzado "otras muchas funcionalidades" del sistema de trabajo informático. "Todo hay que valorarlo en su conjunto pero si hay que dejar de introducir estos cambios se hará", agregó al tiempo que aseguró que los fallos en Medora no estan causando problema de saturación en Atención Primaria o urgencias en hospitales de la comunidad.

El Grupo Parlamentario Socialista registró ayer la petición de comparecencia "inmediata" del consejero de Sanidad, Antonio Sáez, por las continuas caídas y el mal funcionamiento del sistema Medora.

El Grupo de Podemos en las Cortes de Castilla y León registró también ayer una batería de preguntas ante lo que considera una "opacidad" del sistema informático de Sacyl en las que pide aclaraciones al presidente de la Junta y al consejero de Sanidad por la tercera caída con el "menoscabo" para la salud de los ciudadanos. Y el procurador de IU en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, denunció que "ya van tres días" en los que el sistema informático del Sacyl ha bloqueado la Atención Primaria", por lo que exige la comparecencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.