La edil Datxu Peris no se arrepiente del comentario por la muerte de Barrio

La concejala del pueblo valenciano de Catarroja Datxu Peris afirmó ayer, a la salida del Juzgado de Sepúlveda, que no se arrepiente de las declaraciones que colgó en Facebook, el 10 de julio de 2016, tras la muerte del torero Víctor Barrio, en las que valoró que el único aspecto positivo de la noticia, es que "había dejado de matar".

Por su parte, el letrado de la familia del diestro y de la Fundación Toro de Lidia, José Miguel Soriano, aseguró que durante el juicio quedó acreditado que hubo "una intromisión ilegítima al derecho al honor" de Víctor Barrio.

Datxu Peris no quiso hacer ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, remitiéndose a su abogado y al portavoz del colectivo ciudadano que le ha acompañado hasta Sepúlveda desde Valencia. Sus únicas palabras fueron que "la Justicia seguirá su curso" y ante la insistencia de los periodistas, afirmó un rotundo: "no me arrepiento", en referencia a las declaraciones realizadas tras muerte del torero Víctor Barrio, por las que ayer se sentó en el banquillo de los acusados.