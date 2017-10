Agricultura deja claro que "no se pueden recalificar terrenos quemados"

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Esperanza Orellana, dejó claro ayer en Burgos que "no se pueden recalificar los terrenos quemados" porque la ley no lo permite, al tiempo que desmintió "algunos rumores" que ponen en contacto "estas teorías" con la oleada de incendios que ha asolado a Galicia, Asturias y a León en los últimos días. En declaraciones a los medios, explicó que "no se puede hablar de intereses económicos" en los incendios que han asolado buena parte del norte de España.