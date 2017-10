Rigoberta Menchú no tendrá calle en Valladolid tras apoyar la independencia de Cataluña

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, confirmó hoy que la guatemalteca Rigoberta Menchú, galardonada con el Premio Nobel de la Paz (1992) y con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1998), no tendrá una calle de la ciudad con su nombre después de que la también embajadora de buena voluntad de la Unesco realizara unas declaraciones en apoyo al desafío independentista catalán.

Puente, tras la presentación del XII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, confirmó que la propuesta de Rigoberta Menchú será sustituida por la de Pilar Miró, directora de cine y ex directora general de Radio Televisión Española.

El regidor socialista argumentó que su intención con esta modificación en el callejero es la de no crear controversia y explicó que Menchú se ha pronunciado sobre la situación en Cataluña con unas declaraciones que han generado "tensión y conflicto en una parte importante de la población, por lo que no me parece oportuno en este ponerla ponerla el nombre de una calle".

El pasado 2 de octubre, Menchú publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el condenaba la actuación del Gobierno y condenaba "la represión del Estado Español en contra del pueblo de Cataluña", y un día después reclamaba que cesara la violencia contra los "pueblos que defienden su autonomía y libre determinación..."

Por otra parte, Puente también rechazó la propuesta del Grupo Municipal del PP de poner a disposición de las empresas catalanas que quieran abandonar esta comunidad suelo industrial en Valladolid. "Cuando estamos defendiendo que Cataluña siga en España, no me parece oportuno realizar este ofrecimiento y sí intentar reconducir la situación y evitar que las empresas se tengan que marchar por una declaración de independencia. Valladolid estará encantada de acoger a empresarios que decidan dejar Cataluña, pero otra cosa es que les estemos mostrando la puerta de salida con ofrecimientos", aseveró

También confirmó que con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, y al igual que el pasado año,se iluminará con los colores de la bandera de España tanto la Cúpula del Milenio como la fachada del Ayuntamiento.