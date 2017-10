La Junta actuará con prudencia para no perjudicar la imagen de "Las Edades"

El director general de Turismo, Javier Ramírez, ha asegurado que la Junta de Castilla y León estudiará el auto que desestima la denuncia contra la Administración regional y Las Edades del Hombre por un presunto fraude y que actuará con "prudencia" para no perjudicar más la imagen de las Edades.

Ramírez ha respondido así a la pregunta de los periodistas sobre si el Gobierno autonómico emprenderá acciones legales contra la persona que denunció a la Junta de Castilla y León y a la Fundación Las Edades del Hombre por presunta falsificación de datos y de financiación irregular, denuncia que la Audiencia Nacional no ha admitido a trámite al no encontrar indicios de delito. Durante una rueda de prensa en Palencia sobre la próxima edición de las Edades del Hombre, ha asegurado que la Junta actuará con "la máxima prudencia" y que no se tomará ninguna decisión hasta que no se examine y analice el auto, para valorar las opciones que hay.

En cualquier caso ha insistido en que se actuará con la misma "prudencia" con la que se actuó cuando se tuvo conocimiento de la denuncia, ya que fue una noticia "muy negativa" para el prestigio de las Edades del Hombre.

"Una clave de prudencia será la que determine la decisión a tomar", ha insistido.